Đề xuất sửa điều kiện nhận bằng khen của Bộ với Chiến sĩ thi đua cơ sở

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo luật.

Dự thảo luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 47 điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15.

Nội dung tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; quy định tiêu chuẩn hình thức khen thưởng; quy định về thẩm quyền khen thưởng; trách nhiệm và thẩm quyền đề nghị khen thưởng; phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng, quỹ thi đua, khen thưởng.

Liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung về khen thưởng, dự thảo luật đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn tích lũy công trạng.

Cụ thể, với cá nhân nhận bằng khen Bộ, tỉnh, dự thảo luật sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 74 tiêu chuẩn bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân chỉ còn yêu cầu có 2 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Theo cơ quan soạn thảo, điều này nhằm cân đối thành tích khen thưởng, loại bỏ yêu cầu về sáng kiến lặp lại, cụ thể là 4 sáng kiến trong 2 năm. Đây vốn được coi là quá khó đạt được trong thực tiễn công tác.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi tiêu chuẩn khen thưởng theo công trạng đối với tập thể tại các hình thức Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh này nhằm giảm bớt sự ràng buộc vào tiêu chí “có liên tục từ 5 năm/10năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để phù hợp hơn với thực tiễn đánh giá, xếp loại.

Nội dung này cũng kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền mới trong hệ thống chính trị.

Dự thảo luật còn bổ sung nội dung thành tích về “quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” vào tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu chuẩn tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh cho cá nhân (Ảnh: Minh Thu; Đồ họa: Tùng Nguyên).

Bộ Nội vụ cho biết, điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng quy định một trong các tiêu chuẩn để tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh như sau: “Có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có ít nhất 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có ít nhất 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở”.

Theo quy định trên, trường hợp danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” xét theo tiêu chuẩn đạt “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến hoặc đề tài khoa học... để tiếp tục đề nghị tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cần phải có 2 sáng kiến hoặc 2 đề tài khoa học. Như vậy trong 2 năm phải có 4 sáng kiến rất khó đạt được.