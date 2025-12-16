UBND tỉnh có thẩm quyền giải thể đơn vị sự nghiệp công lập?

Ông Trần Chiến cho biết tỉnh của ông hiện có 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh là Trung tâm Xúc tiến đầu tư (được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2015) và Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh (được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2019).

Thực hiện yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, địa phương nơi ông Chiến sinh sống đang xây dựng đề án giải thể 2 đơn vị này.

Từ thực tế trên, ông Trần Chiến băn khoăn: “Hai đơn vị trước đây do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, vậy thẩm quyền quyết định giải thể thuộc về Thủ tướng Chính phủ hay UBND tỉnh?”.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 120 (sửa đổi bổ sung tại Điều 11 Nghị định số 283), UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của luật chuyên ngành) và đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh và Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh được thực hiện theo quy định của Chính phủ nêu trên.

Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, thành phố bao gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh....

Căn cứ tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 14 Nghị định 283/2025/NĐ-CP quy định điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập giải thể trong trường hợp có ít nhất một trong các điều kiện sau:

- Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước.

- Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

- Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài, ngoài việc đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 5 Nghị định 120, cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.