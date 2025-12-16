Đảng Pheu Thai cử cháu trai ông Thaksin làm ứng viên thủ tướng

Ông Yodchanan Wongsawat (Ảnh: Nation).

Ông Yodchanan Wongsawat, cháu trai của ông Thaksin và là con trai của cựu thủ tướng Somchai Wongsawat, đứng đầu danh sách 3 ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai được công bố ngày 16/12. Ông Yodchanan là con trai bà Yaowapha Wongsawat, em gái ông Thaksin

Hai ứng viên còn lại là Julapun Amornvivat, cựu thứ trưởng tài chính đồng thời là lãnh đạo đảng, và chính trị gia kỳ cựu Suriya Juangroongruangkit.

Thái Lan dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8/2, sau khi Quốc hội bị giải tán vào tuần trước theo quyết định của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Giới đầu tư sẽ theo dõi sát kết quả bầu cử, trong bối cảnh Thái Lan liên tục trải qua các đợt bất ổn chính trị; ông Anutin là thủ tướng thứ 3 lãnh đạo đất nước kể từ cuộc bầu cử gần nhất năm 2023.

Với việc đề cử ông Yodchanan, 46 tuổi, phó giáo sư kỹ thuật y sinh tại Đại học Mahidol (Bangkok), Pheu Thai đặt cược rằng đảng có thể duy trì sự ủng hộ của nông dân và cử tri nông thôn, những nhóm vốn trung thành với gia tộc Shinawatra, đồng thời thu hút thêm cử tri trẻ ở đô thị.

Theo quy định bầu cử của Thái Lan, mỗi đảng chính trị được đề cử tối đa 3 ứng viên thủ tướng trước ngày bỏ phiếu toàn quốc. Chỉ những ứng viên thuộc các đảng giành được ít nhất 25 ghế trong Quốc hội mới đủ điều kiện tiếp tục cạnh tranh vị trí này sau bầu cử.

Hơn 50 triệu cử tri Thái Lan dự kiến sẽ bầu ra 500 nghị sĩ Hạ viện, gồm 400 nghị sĩ khu vực và 100 nghị sĩ theo danh sách đảng. Các nghị sĩ được bầu sau đó sẽ bỏ phiếu trong Quốc hội để chọn thủ tướng.