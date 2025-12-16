Phá đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo, quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 16/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng liên quan với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Trong đó, đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Đức Vân bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng thời gian đầu năm 2020, Vân cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 3 đối tượng ở TPHCM và nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK”.

Sau đó, các đối tượng đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, mục đích để dẫn dụ nhiều người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.

Sau khi dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, sau đó quy đổi qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm: hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT. Tổng cộng tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021.

Qua thực hiện các biện pháp tố tụng, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc, nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai từng là bị hại của đối tượng Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm, đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.