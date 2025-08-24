Nữ bí thư xã livestream bán 50 tấn sầu riêng: Không phải để nổi tiếng

Nông dân kỳ vọng lan tỏa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến người tiêu dùng

Ngày 24/8, tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk diễn ra phiên livestream giới thiệu, bán sầu riêng Đắk Lắk thương hiệu Ami Kâo - “Sầu riêng của mẹ”. Người trực tiếp dẫn dắt, "lên sóng" livestream là bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã.

Người dân Đắk Lắk theo dõi phiên livestream của nữ Bí thư xã Ea Knuếc bán sầu riêng (Ảnh: Thúy Diễm).

Đây là hoạt động đánh dấu hành trình đưa nông sản địa phương lên không gian số và là sự kiện tiêu biểu của đề án “Mỗi xã, phường một KOL - đưa sản vật, cảnh sắc Đắk Lắk lên không gian số”, do tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Phiên livestream diễn ra ngay tại vườn sầu riêng của người dân thôn Thanh Xuân, xã Ea Knuếc do chính các nông dân cùng nữ Bí thư xã phối hợp bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Nguyễn Công Điềm chia sẻ cảm xúc khi vườn sầu riêng của gia đình được chọn để thực hiện phiên livestream đầu tiên của xã (Ảnh: Thúy Diễm).

Vui mừng khi vườn sầu riêng của gia đình được lựa chọn làm điểm livestream đầu tiên của xã, ông Nguyễn Công Điềm (57 tuổi, dân tộc Tày) cho biết, gia đình ông hiện có hơn 1,6ha sầu riêng, đến nay, mỗi năm trung bình mang lại thu nhập trên 1,3 tỷ đồng.

Theo ông Điềm, trước đây ông cùng các hộ dân chỉ trồng hoa màu ngắn ngày lúa, đậu... nên hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi được chính quyền xã giới thiệu mô hình trồng sầu riêng, năm 2014, ông đã mạnh dạn vay vốn để chuyển đổi cây trồng và gặt được "quả ngọt" từ sầu riêng.

Nông dân kỳ vọng vào phiên livestream để quảng bá sầu riêng Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Điềm chia sẻ, các năm trước nông dân đều bán sầu riêng cho thương lái, giá cả đều phụ thuộc vào người mua hàng. Tại địa phương từng xảy ra tình trạng nông dân bị o ép giá, bẻ cọc, không mua hàng như cam kết, mạnh ai nấy bán dẫn đến thiệt hại khá nhiều và nông dân không được làm chủ sản phẩm mình vất vả làm ra.

Biểu diễn các tiết mục văn hoá các dân tộc trước phiên livestream (Ảnh: Thúy Diễm).

Nhận thấy nếu sản xuất manh mún, không có định hướng, không tuân thủ quy chuẩn nông nghiệp sạch, sầu riêng sẽ thất thế. Ông Điềm cùng nhiều nông dân khác bắt tay thành lập hợp tác xã để phát triển thương hiệu sầu riêng.

"Chúng tôi ý thức việc sản xuất sầu riêng sạch, đạt tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Do đó, nông dân chúng tôi rất kỳ vọng vào phiên livestream của nữ bí thư xã để lan toả, giới thiệu sầu riêng chất lượng nhất đến thị trường và giúp nông dân có cơ hội để mạnh dạn đầu tư, phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng", ông Điềm gửi gắm.

Bà con theo dõi, ghi lại phiên livestream đặc biệt (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước thông tin về phiên livestream bán sầu riêng của lãnh đạo xã, hàng trăm người dân tại các buôn làng của xã Ea Knuếc, các xã lân cận cùng nhiều doanh nghiệp đã đến địa điểm livestream để theo dõi sự kiện nữ bí thư xã bán sầu riêng trực tuyến.

Bí thư xã hướng dẫn nông dân giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngô Thị Minh Trinh khẳng định, buổi livestream bán sầu riêng không phải để nổi tiếng và không phải để làm giàu cho bất kỳ ai.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (áo vàng) livestream bán sầu riêng với bà con nông dân (Ảnh: Thúy Diễm).

"Mục đích của buổi livestream nhằm để học tập, học chuyển đổi số từ phong trào bình dân học vụ số, lan toả kinh tế số, chuyển đổi số đến bà con buôn làng để giới thiệu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm.

Qua đó, góp phần khích lệ người dân trên địa bàn xã, đặc biệt là bà con vùng dân tộc thiểu số thêm tự tin, tích cực, sáng tạo trong việc giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm của gia đình, địa phương trên các nền tảng số", bà Trinh chia sẻ.

Nữ Bí thư Đảng uỷ xã Ea Knuếc cho rằng, trước đến nay, sầu riêng ngon, có giá trị, người tiêu dùng rất ít được tiếp cận. Bởi, qua khảo sát trên địa bàn có khoảng 90% sản phẩm sầu riêng đạt loại A, loại B sẽ được xuất khẩu số còn lại sẽ được tiêu thụ nội địa.

Nữ bí thư xã tương tác với người mua hàng trên sóng livestream (Ảnh: Thúy Diễm).

"Chúng tôi mong muốn được đưa những quả sầu riêng tươi ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để người tiêu dùng thưởng thức", bà Trinh cho hay.

Qua buổi livestream, chính quyền xã Ea Knuếc mong muốn nâng cao giá trị thương hiệu nông sản, khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk trên bản đồ nông sản cả nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh về một vùng đất giàu bản sắc, đang nỗ lực vươn lên bằng sức mạnh của chuyển đổi số.

Người dân được thưởng thức sầu riêng tại điểm livestream (Ảnh: Thúy Diễm).

Phiên livestream được diễn ra trên Fanpage “Nông sản Đắk Lắk 4 mùa”, “Ea Knuếc ngày nay” và trang Tiktok “Sầu riêng Ami Kâo”. Chương trình livestream với nhiều nội dung minigame, khuyến mãi hấp dẫn do đó thu hút hàng ngàn người theo dõi và đặt hàng trực tuyến.

Phiên livestream thu hút hàng ngàn lượt theo dõi (Ảnh: Thúy Diễm).

Với việc đặt mục tiêu bán 60 tấn sầu riêng trong phiên livestream đầu tiên tại xã Ea Knuếc, phía đơn vị tổ chức cho rằng, đây chỉ là con số nhỏ so với tổng sản lượng xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk, nhưng phiên livestream mang đến cho khán giả trải nghiệm mua sắm trực tuyến minh bạch và tiện lợi.

Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để người nông dân trực tiếp kết nối với người tiêu dùng, nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng niềm tin, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương.

Buổi livestream nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Ea Knuếc và sầu riêng Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Cũng tại buổi livestream, xã Ea Knuếc đã nhận được 3,8 tỷ đồng từ các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ để xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng Đắk Lắk bền vững

Xã Ea Knuếc tổng diện tích sầu riêng trên 5.100ha, ước tính tổng sản lượng năm nay khoảng 60.000 tấn.

Trên địa bàn xã hiện có 29 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu và hơn 60 doanh nghiệp, kho thu mua, sơ chế sầu riêng.