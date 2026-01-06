Hai anh em ruột vượt hơn 650km gây án tại mỏ đá Động Mậu To

Sáng 6/1, Công an xã Kỳ Hoa cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hứa Văn Quang (SN 1984) và Hứa Văn Quí (SN 1990, cùng trú xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc khu vực khai thác mỏ đá Động Mậu To (thôn Trung Đức, xã Kỳ Hoa) bị kẻ gian đột nhập, cắt trộm nhiều đoạn dây cáp điện và thiết bị phục vụ khai thác.

Quang (bên trái) và Quí bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Quang và Quí khi cả hai đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra, Quang và Quí là anh em ruột, trong đó Quí từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do từng làm việc tại các mỏ đá trên địa bàn huyện Kỳ Anh (cũ), Quí nắm rõ địa hình, lối đi và hệ thống cấp điện tại khu vực này.

Khoảng đầu tháng 12/2025, Quí rủ anh trai vượt hơn 650km vào xã Kỳ Hoa thuê nhà nghỉ tá túc rồi mua sắm công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó mang tài sản bán lấy tiền tiêu xài.