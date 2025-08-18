Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho bí thư, phó bí thư cấp xã

Ngày 18/8, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk khai giảng lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2025 với chức vụ bí thư, phó bí thư Đảng ủy.

Tham dự lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Đảng ủy của 102 phường, xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Đảng ủy tại cấp xã, phường trên địa bàn Đắk Lắk tham gia lớp bồi dưỡng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các bí thư, phó bí thư cấp xã sẽ được trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về 7 chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương trong kỷ nguyên mới; các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với chính quyền cấp xã trong điều kiện mới;

Phát huy dân chủ, khơi dậy khát vọng của nhân dân tham gia xây dựng địa phương; Đảng lãnh đạo xây dựng chính quyền cấp xã hiện nay; Đảng lãnh đạo thực hiện phân cấp, phân quyền đối với Chính quyền địa phương cấp xã trong bối cảnh mới; Đảng lãnh đạo xây dựng chính quyền cấp xã hướng đến phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Tương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư cấp xã (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Nguyễn Đình Tương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã là rất quan trọng để đảm bảo đội ngũ cán bộ thích ứng với thay đổi, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ cấp xã trong bối cảnh mới, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đề nghị, trong quá trình bồi dưỡng, các giảng viên truyền đạt, trao đổi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện một cách khoa học gắn nhiệm vụ, quyền hạn và các tình huống thực tế tại các địa phương.

Các tình huống phát sinh trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được thảo luận, giải quyết (Ảnh: Thúy Diễm).

"Các học viên phải tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ. Cần mạnh dạn thảo luận các nội dung được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng hoặc các vấn đề phát sinh trong thực tế ở địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để cùng nhau trao đổi, có hướng giải quyết tốt nhất", ông Tương cho hay.

Lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư cấp xã tại Đắk Lắk diễn ra từ ngày 18/8 đến ngày 22/8.