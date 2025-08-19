Nữ bí thư từng gây "sốt" mạng xã hội sẽ livestream bán 50 tấn sầu riêng

Chiều 18/8, xác nhận với phóng viên Dân trí, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết bà sẽ trực tiếp cùng nông dân trên địa bàn tổ chức phiên livestream (phát trực tiếp) bán sầu riêng.

Theo bà Trinh, buổi livestream sẽ lên sóng vào sáng 24/8 tại một vườn sầu riêng của hộ dân ở thôn Thanh Xuân, xã Ea Knuếc. Chương trình livestream với chủ đề Sầu riêng Ami Kâo (tiếng Ê đê nghĩa là sầu riêng của buôn làng): “Thơm như lời hứa - Ngọt như lòng dân” và “Sầu riêng - Niềm tự hào quê tôi”.

Nữ Bí thư xã Ea Knuếc sẽ cùng bà con buôn làng livestream bán sầu riêng (Ảnh: Tân Tân).

Nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cho biết mục tiêu chương trình là quảng bá thương hiệu sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nói chung và sầu riêng Ea Knuếc nói riêng. Giúp gia tăng doanh số bán hàng của nông dân, kết nối thương mại và truyền tải thông điệp tích cực về nông sản sạch của Đắk Lắk.

"Chương trình cũng để thể hiện cam kết chính quyền đồng hành cùng nông dân. Mục tiêu cụ thể sẽ bán được khoảng 50 tấn trở lên. Doanh thu từ việc bán hàng sẽ được sử dụng vào mục đích an sinh xã hội, tái đầu tư và hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân”, bà Trinh cho hay.

Được biết, phiên livestream sẽ diễn ra trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Người tiêu dùng sẽ nhận nhiều ưu đãi về quà tặng, giảm giá, miễn phí giao hàng toàn quốc.

Sầu riêng Đắk Lắk đang vào vụ thu hoạch (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Ngô Thị Minh Trinh (SN 1978), quê quán tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là thành phố Đà Nẵng.

Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc bà Trinh từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắk (cũ).

Vừa qua, bà Trinh gây "sốt" mạng xã hội với bài phát biểu ấn tượng, rành mạch, tâm huyết tại lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk vào ngày 30/6.

Bà Ngô Thị Minh Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho phiên livestream đầu tiên bán sầu riêng (Ảnh: Tân Tân).

Tại buổi lễ, bà Trinh đại diện cho lãnh đạo 102 xã, phường của tỉnh và phát biểu với một tâm thế tự tin, bản lĩnh, không nhìn vào văn bản soạn sẵn. Bà đã chia sẻ những cảm xúc, trách nhiệm, công việc mà cấp ủy, cán bộ cấp xã cần bắt tay vào làm ngay để vận hành bộ máy mới nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Video về bài phát biểu của bà Trinh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dành cho bà những lời khen ngợi cho nữ bí thư xã tại Đắk Lắk.