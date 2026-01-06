Giá vàng miếng SJC tăng 4,3 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch 5/1, giá vàng miếng SJC có giá 155,1-157,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Giá vàng nhẫn cũng tăng tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, đang được giao dịch ở ngưỡng 149,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng tăng mạnh, được giao dịch quanh mức 4.440,6 USD/ounce, tăng 2,5% so với phiên hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá đang được niêm yết, vàng thế giới đang ở mức 141 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 16,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng vọt trong phiên đầu giờ tại Mỹ, khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Trong báo cáo triển vọng năm 2026, các chuyên gia phân tích của Wells Fargo nhận định vàng sẽ tiếp tục nằm trong nhóm những tài sản nổi bật nhất trên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Theo Wells Fargo, những động lực chính của vàng năm nay bao gồm nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, xu hướng suy yếu của đồng USD, chính sách cắt giảm lãi suất của Fed và môi trường địa chính trị.

Đồng USD giảm

Trong khi đó, đồng USD không bị tác động quá nhiều sau diễn biến tại Venezuela. Hiện, đồng USD đang giảm sau khi đạt mức cao nhất trong vòng 4 tuần, khi giới giao dịch chuyển sự chú ý sang hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này nhằm tìm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, hiện ở mức 98,32.

Trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.124 đồng. Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23.918 đồng - 26.330 đồng.