Tầng mái Noble Crystal Tay Ho Worldhotels Residences được vận hành bởi thương hiệu quốc tế

Tại nhiều thành phố lớn như Dubai, Singapore, Ibiza hay London, rooftop gắn liền với những sky bar, hồ bơi vô cực và nhà hàng cao cấp, trở thành biểu tượng phong cách sống, góp phần định vị giá trị dự án cũng như phong cách sống của cộng đồng cư dân.

Tầng mái của dự án được vận hành bởi Sunset Hospitality Group (Ảnh: Noblex).

Xu hướng này đang dần xuất hiện tại Việt Nam, nhưng để một tầng mái thực sự trở thành điểm đến mang tính biểu tượng, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn ở đơn vị vận hành.

Với Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, tầng mái được phát triển như một tổ hợp trải nghiệm trên cao, vận hành theo phong cách YAMA - Dubai bởi Sunset Hospitality Group (SHG), một trong những tập đoàn quản lý phong cách sống hàng đầu thế giới.

Tổ hợp trải nghiệm trên tầng mái tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences

Tầng mái của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được quy hoạch như một không gian đa lớp, nơi hội tụ các tiện ích cao cấp gồm sky bar, hồ bơi vô cực và nhà hàng. Không gian này hướng đến trải nghiệm trọn vẹn trên tầng cao: tầm nhìn rộng mở, ánh hoàng hôn, mặt nước và đường chân trời đô thị.

Thay vì đơn thuần là khu tiện ích phục vụ cư dân, tầng mái được định vị như một điểm đến, nơi các hoạt động thư giãn, gặp gỡ, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí diễn ra trong một không gian được đầu tư bài bản.

Sunset Hospitality Group: Bảo chứng vận hành phong cách sống quốc tế

SHG là tập đoàn phát triển và vận hành các điểm đến phong cách sống cao cấp có trụ sở tại Dubai. SHG hiện quản lý gần 90 điểm đến cao cấp tại 25 quốc gia, trải rộng từ Trung Đông, châu Âu đến Mỹ và châu Á.

Danh mục của SHG bao gồm các sky bar (quán bar trên tầng thượng), nhà hàng fine dining (ẩm thực cao cấp), beach club (câu lạc bộ bãi biển, khách sạn và resort, tập trung vào phân khúc cao cấp và siêu sang. Thay vì mở rộng đại trà, SHG lựa chọn phát triển những điểm đến mang tính biểu tượng, gắn với các vị trí đắt giá nhất tại mỗi thị trường.

Một số ví dụ tiêu biểu trong hệ sinh thái của SHG có thể kể đến:

AURA Skypool (Dubai), hồ bơi vô cực 360 độ trên cao. Đây là điểm đến đã được Guinness World Records ghi nhận và xuất hiện trong các bảng xếp hạng trải nghiệm hàng đầu thế giới.

Chuỗi METT Hotel & Beach Resort, hiện diện tại nhiều điểm đến nổi tiếng ở châu Âu và Trung Đông, định vị ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp gắn với phong cách sống hiện đại.

Hệ thống nhà hàng và rooftop lounge tại các thành phố như Dubai, Ibiza, Mykonos, London…, những điểm đến thường xuyên xuất hiện trong danh sách “must-visit” (nơi nhất định phải đến) của cộng đồng tinh hoa toàn cầu.

AURA Skypool tại Dubai (Ảnh: AURA Skypool).

Việc một tập đoàn có kinh nghiệm vận hành các điểm đến biểu tượng này tham gia quản lý tầng mái Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được xem là bảo chứng cho chất lượng trải nghiệm và uy tín vận hành.

Sự khác biệt khi tầng mái được vận hành bởi thương hiệu quốc tế

Khác với mô hình vận hành nội bộ thường thấy, Sunset Hospitality Group tiếp cận tầng mái như một sản phẩm trải nghiệm hoàn chỉnh. Đơn vị này vận hành trải nghiệm thay vì chỉ quản lý kỹ thuật. SHG xây dựng mỗi rooftop dựa trên một ý tưởng chủ đạo rõ ràng, có cá tính thương hiệu và câu chuyện xuyên suốt.

Các tiêu chuẩn về ẩm thực, dịch vụ và vận hành được áp dụng đồng bộ, với đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp, giúp trải nghiệm không bị xuống cấp theo thời gian, yếu tố quan trọng đối với bất động sản hạng sang.

Một dự án hàng hiệu thì không thể không có các thương hiệu. Tầng mái được vận hành bài bản bởi thương hiệu quốc tế không chỉ nâng cao chất lượng sống của cư dân, mà còn tạo dấu ấn thương hiệu, góp phần gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Phối cảnh không gian Sky bar tại dự án (Ảnh: NOBEX).

Thực tế, phần lớn các dự án tại Hà Nội hiện nay vẫn để chủ đầu tư tự vận hành rooftop, khiến tiện ích này thường dừng ở mức đủ dùng. Việc Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences lựa chọn hợp tác với Sunset Hospitality Group phản ánh tư duy phát triển dài hạn và định vị rõ ràng ở phân khúc siêu sang.

Đây cũng là yếu tố hiếm có tại thị trường nội đô, nơi các dự án siêu sang thực thụ không nhiều và yêu cầu về trải nghiệm ngày càng cao từ nhóm khách hàng ưu tú.

Khi tầng mái trở thành biểu tượng phong cách sống tại Tây Hồ

Thay vì chỉ xây dựng nhà ở, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences lựa chọn kiến tạo một điểm đến trên tầng cao. Sự đồng hành của Sunset Hospitality Group, cùng phong cách YAMA - Dubai, được xem là bảo chứng cho đẳng cấp trải nghiệm, uy tín vận hành và giá trị của dự án.

Việc tầng mái của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được vận hành chuyên nghiệp bởi đơn vị quốc tế không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống, mà còn góp phần hoàn thiện giá trị tổng thể của dự án.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được vinh danh ở hạng mục “Dự án tiềm năng” tại lễ trao chứng nhận “Dự án Đáng sống” 2025, ghi nhận những dự án hội tụ định hướng phát triển bền vững, trải nghiệm sống khác biệt và tiềm năng dài hạn trên thị trường.