Tổng thống Trump tiết lộ kế hoạch của Mỹ ở Venezuela sau chiến dịch quân sự

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm 5/1, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela.

“Không, chúng tôi không (chiến tranh với Venezuela). Chúng tôi đang chiến tranh với những kẻ buôn ma túy. Chúng tôi đang chiến tranh với những kẻ đưa tù nhân của họ vào đất nước chúng tôi, đưa những người nghiện ma túy và những bệnh nhân từ các cơ sở tâm thần của họ vào đất nước chúng tôi”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nêu tên một nhóm quan chức Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance, những người sẽ giúp giám sát sự can dự của Mỹ tại Venezuela.

“Đó là một nhóm tổng hợp. Tất cả họ đều có chuyên môn, những chuyên môn khác nhau”, ông Trump cho biết.

Nhưng khi được hỏi ai là người cuối cùng nắm quyền chỉ huy, ông Trump trả lời bằng một từ: “Tôi”.

Theo Tổng thống Trump, Venezuela sẽ không tổ chức bầu cử mới trong 30 ngày tới. Điều này cho thấy khả năng Mỹ sẽ can dự lâu dài hơn tại Venezuela.

“Chúng ta phải hồi phục đất nước trước đã. Không thể có bầu cử được. Không có cách nào để người dân có thể đi bỏ phiếu”, ông Trump nói về khả năng tổ chức bầu cử tại Venezuela trong vòng một tháng tới.

“Việc này sẽ cần một khoảng thời gian. Chúng ta phải hồi phục đất nước này trước”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Trump cho biết Mỹ có thể trợ cấp cho nỗ lực của các công ty dầu mỏ nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela, một dự án mà ông nói có thể mất chưa đến 18 tháng.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhanh hơn thế, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền. Một khoản tiền khổng lồ sẽ phải được chi ra, các công ty dầu mỏ sẽ chi trả, rồi sau đó họ sẽ được hoàn lại từ chúng tôi hoặc thông qua doanh thu”, ông Trump nêu rõ.

Khả năng hợp tác với chính quyền mới

Tuyên bố của Tổng thống Trump về tầm nhìn đối với Venezuela diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hầu tòa tại New York với hàng loạt cáo buộc liên quan tới hoạt động ma túy và nhập khẩu cocaine.

Ông Maduro bị bắt ở thủ đô Caracas vào rạng sáng 3/1 trong một cuộc đột kích gây tranh cãi của lực lượng đặc nhiệm và cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Trước tòa, ông Maduro tuyên bố không nhận tội, nói rằng ông vẫn là Tổng thống của Venezuela, ngay cả khi Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là người kế nhiệm ông.

Ông Trump cho biết bà Rodriguez đã hợp tác với các quan chức Mỹ, nhưng khẳng định không có bất kỳ liên lạc nào giữa phe của bà và phía Mỹ trước khi ông Maduro bị bắt giữ.

Ông Trump cho biết sẽ sớm có quyết định về việc các lệnh trừng phạt hiện tại đối với bà Rodriguez sẽ được giữ nguyên hay dỡ bỏ.

Ông Trump cũng từ chối xác nhận liệu ông đã nói chuyện với bà Rodriguez hay chưa, nhưng cho biết Ngoại trưởng Mỹ “nói tiếng Tây Ban Nha rất lưu loát” với bà Rodriguez và mối “quan hệ của họ rất bền chặt”.

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể phát động chiến dịch can thiệp quân sự lần hai vào Venezuela nếu bà Rodriguez ngừng hợp tác với Mỹ, nhưng ông không tin kịch bản này sẽ xảy ra.

Tổng thống Trump cũng kêu gọi Tổng thống lâm thời Rodriguez trao cho Mỹ “quyền tiếp cận toàn diện”, đặc biệt là đối với các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Theo ông Trump, Mỹ sẽ tiếp quản các trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và thu hút các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành dầu mỏ bị tàn phá nặng nề của nước này.

Tổng thống Trump khẳng định các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ rất muốn đầu tư vào Venezuela để cải tiến cơ sở hạ tầng và tăng cường sản xuất dầu.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 5/1 cho biết Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác, bao gồm thép, nhôm và các khoáng sản quan trọng.

“Họ có thép, có khoáng sản, tất cả các khoáng sản quan trọng. Họ từng có lịch sử khai thác mỏ huy hoàng, nhưng đã bị mai một”, ông Lutnick nói với các phóng viên khi được hỏi ngoài các công ty dầu mỏ, những tập đoàn nào của Mỹ có thể “giao dịch với Venezuela”.

“Venezuela từng là một trong những nền kinh tế và văn hóa vĩ đại nhất thế giới, và nó đã bị phá hủy. Giờ đây, Tổng thống Trump sẽ khắc phục điều đó”, ông Lutnick nói thêm.

Về phần mình, Tổng thống lâm thời Venezuela được cho là đã đề nghị Tổng thống Trump thiết lập một mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau. Bà Rodriguez thúc giục Nhà Trắng hợp tác với Venezuela về “một chương trình nghị sự hợp tác nhằm hướng tới phát triển chung”.

Bà Rodriguez khẳng định quyền của Venezuela “được sống trong hòa bình, được phát triển, được bảo vệ chủ quyền và có một tương lai”.

Trước đó, bà đã yêu cầu Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro, đồng thời tuyên bố Venezuela sẽ “không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác” hay “trở lại làm nô lệ”.