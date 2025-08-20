"Người Nội vụ" phải nỗ lực cống hiến, xứng đáng là công bộc của dân

Đại hội chuẩn bị công phu, bài bản, chất lượng

Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Để làm nên thành công đó là công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản từ rất sớm. Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chia sẻ, ngay sau khi hợp nhất giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Nội vụ từ 1/3, Đảng uỷ Bộ Nội vụ mới đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, các Tiểu ban giúp việc: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban tổ chức Đại hội để bắt tay ngay vào các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Ban Chỉ đạo Đại hội yêu cầu các Tiểu ban nhanh chóng ban hành kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện. Các Tiểu ban đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện công việc theo tiến độ.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng, Ban Chỉ đạo luôn sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát kỹ lưỡng từng nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc đảm bảo chất lượng, đúng quy định của Đảng và tiến độ yêu cầu của Đảng uỷ Chính phủ, từ khâu chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo các văn kiện trình Đại hội; trang trí khánh tiết, nghi lễ tổ chức Đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đúng quy định.

"Sau đó, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ được rà soát công phu, bài bản, chất lượng, lan tỏa tinh thần phấn khởi, tạo khí thế mới, không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ Bộ, đúng với phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Đặc biệt, dự thảo báo cáo chính trị đã được Tiểu ban văn kiện, Ban Chỉ đạo chuẩn bị kỹ, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng bộ Bộ từ rất sớm, tiếp thu được rất nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, có trách nhiệm của các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên.

Công tác nhân sự được chuẩn bị đúng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu; các nhân sự tham gia Ban Chấp hành là những đảng viên tiêu biểu, ưu tú, được sự tín nhiệm rất cao từ các đảng viên.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin thêm, các hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai từ rất sớm, lan toả tinh thần đổi mới mạnh mẽ, với khí thế mới và quyết tâm cao mong muốn nhiệm kỳ mới đón nhận nhiều đổi mới mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị rõ nét, có điểm nhấn.

Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đã nhận định, đánh giá đúng những ưu điểm, kết quả nổi trội đã đạt được trong nhiệm kỳ, những nhiệm vụ mang tính lịch sử chưa từng có tiền lệ.

Đồng thời, 2 báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

"Người Nội vụ" nỗ lực cống hiến, làm việc tâm huyết

Đại hội cũng đã đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030, mở ra chặng đường phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, đóng góp chung vào quá trình xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường.

“Báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ của tập thể, đặc biệt là Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, của Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng; sự thảo luận, đóng góp tâm huyết, có trách nhiệm, có hàm lượng trí tuệ cao của các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ, làm nổi bật lên những thành tựu của Đảng uỷ Bộ trong trong công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành Nội vụ”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khái quát.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030, theo Thứ trưởng, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới mang tính toàn diện, bao trùm, mở ra chặng đường phát triển mới của Bộ Nội vụ là một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, từ đổi mới quản trị nền hành chính quốc gia đến lĩnh vực lao động việc làm, tạo sinh kế cho người lao động và chăm lo đầy đủ vật chất và tinh thần cho người có công và thân nhân người có công.

“Tất cả những nhiệm vụ đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ phải luôn nỗ lực cố gắng cống hiến, làm việc tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là người thực hiện công vụ, công bộc của dân, đặt người dân vào vị trí trung tâm để thực hiện thực hiện nhiệm vụ, mong muốn những đóng góp của Bộ, của Ngành đạt mục tiêu cuối cùng là các chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ quán triệt.

Lãnh đạo Bộ tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới và truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ hoàn thành thắng lợi toàn diện mọi mặt mà Đại hội đã đề ra.

Tiên phong đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp làm việc

Với một cán bộ trẻ như Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Phó trưởng Phòng Tiền lương sản xuất kinh doanh (Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) Nguyễn Trọng Hiệp, Đại hội để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Bí thư Đoàn Thanh niên cho rằng, đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, vì nhân dân.

“Lắng nghe báo cáo chính trị, tham luận và Nghị quyết được thông qua tại Đại hội, tôi ý thức sâu sắc rằng Văn kiện đại hội không chỉ là định hướng chung của Đảng bộ, mà còn là lời nhắc nhở từng đảng viên - nhất là thế hệ trẻ - phải không ngừng rèn luyện, cống hiến và đổi mới trong công việc.

Với tôi, tinh thần ấy gắn liền với trách nhiệm biến khát vọng thành hành động cụ thể, biến niềm tin thành kết quả trong từng nhiệm vụ được giao”, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ; Phó trưởng Phòng Tiền lương sản xuất kinh doanh, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Trọng Hiệp (ở giữa) tại phiên họp chính thức của Đại hội (Ảnh: Thành Đông).

Là một công chức trẻ tại đơn vị tham mưu chính sách thuộc Bộ, anh Hiệp thấy rõ trách nhiệm đặc biệt của mình khi được tham gia trực tiếp vào quá trình tham mưu, xây dựng và hoàn thiện các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội… Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị và sự vận hành đời sống xã hội của đất nước.

Nhận thức ấy càng thôi thúc những cán bộ, công chức trẻ như anh phải nỗ lực nhiều hơn, để mỗi công việc hoàn thành không chỉ đúng tiến độ, chất lượng, mà còn góp phần cụ thể vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; để mỗi chính sách xã hội được tham mưu phải tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, ngược lại mỗi chính sách kinh tế cũng đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội.

“Tôi tin rằng, với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, những đảng viên trẻ chúng tôi sẽ là lực lượng tiên phong trong đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chính sách.

Mỗi bước đi nhỏ, mỗi đóng góp thầm lặng hôm nay sẽ góp phần hiện thực hóa những mục tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội đã xác định, đưa Bộ Nội vụ cùng đất nước tiến lên trên hành trình phát triển đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), tầm nhìn 2045 (đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao)”, Bí thư Đoàn Thanh niên chia sẻ.