Danh sách 29 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ mới
(Dân trí) - Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 29 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan của Bộ Nội vụ.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 29 cán bộ là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể:
1. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà
2. Thứ trưởng Trương Hải Long
3. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng
4. Thứ trưởng Cao Huy
5. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi
6. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà
7. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương
8. Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng
9. Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh
10. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam
11. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn
12. Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Nguyễn Quang Dũng
13. Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ Thang Thị Hạnh
14. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng
15. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới Lê Khánh Lương
16. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Lưu Quang Tuấn
17. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy
18. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy
19. Chánh Văn phòng Bộ Vũ Xuân Hân
20. Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng
21. Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang
22. Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình
23. Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang
24. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Đỗ Chí Dũng
25. Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động Lê Anh Tuấn
26. Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh
27. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Ngọc Hưng
28. Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tạ Thị Tuyết Nhung
29. Phó Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Thanh Vân
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng chỉ định 9 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.
Hai Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Trương Hải Long và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng.
Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ và các thành viên của ủy ban cũng được công bố tại Đại hội.
Cùng với đó, Đại hội nghe công bố quyết định chỉ định 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Bộ Nội vụ tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn Đảng bộ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo trên các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử không chỉ đối với ngành Nội vụ mà còn với cả hệ thống chính trị. Trong đó, việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một bước đi chiến lược, kiến tạo nên một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô, tầm ảnh hưởng sâu rộng.
Lãnh đạo Chính phủ đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, biến những khác biệt ban đầu thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.