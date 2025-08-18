Danh sách 29 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 29 cán bộ là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể:

1. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

2. Thứ trưởng Trương Hải Long

3. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng

4. Thứ trưởng Cao Huy

5. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi

6. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà

7. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương

8. Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng

9. Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh

10. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam

11. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn

12. Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Nguyễn Quang Dũng

13. Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ Thang Thị Hạnh

14. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng

15. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới Lê Khánh Lương

16. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Lưu Quang Tuấn

17. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy

18. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy

19. Chánh Văn phòng Bộ Vũ Xuân Hân

20. Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng

21. Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang

22. Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình

23. Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang

24. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Đỗ Chí Dũng

25. Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động Lê Anh Tuấn

26. Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh

27. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Ngọc Hưng

28. Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tạ Thị Tuyết Nhung

29. Phó Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Thanh Vân

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng chỉ định 9 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Trương Hải Long và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng.

Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ và các thành viên của ủy ban cũng được công bố tại Đại hội.

Cùng với đó, Đại hội nghe công bố quyết định chỉ định 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Bộ Nội vụ tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.