Mỗi công chức, viên chức là tác nhân đổi mới trong nền công vụ hiện đại

Sáng 24/10, Học viện Hành chính và Quản trị công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn Quản trị công quốc tế thường niên năm 2025 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững quốc gia trong kỷ nguyên mới".

Sự kiện thu hút hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế như UNDP, EROPA, Viện Quản trị Chandler (CIG), CBIE, Mạng lưới PSTI ASEAN, cùng các trường đại học và viện nghiên cứu từ Singapore, Philippines, Brunei...

Các đại biểu tham gia diễn đàn chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đổi mới sáng tạo phải đi vào thực tiễn

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Đổi mới sáng tạo không chỉ là khẩu hiệu, không phải câu chuyện của tương lai xa mà phải đi vào thực tiễn, mang lại kết quả cụ thể, phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển bền vững quốc gia".

Ông cho rằng, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kinh tế số đang thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực, năng lực quản trị trở thành thước đo then chốt của sức mạnh và vị thế quốc gia. Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, đổi mới thể chế, xây dựng nền công vụ hiện đại và liêm chính.

"Đổi mới sáng tạo phải trở thành năng lực cốt lõi của cán bộ, công chức, viên chức – những người trực tiếp thực thi chính sách và kiến tạo niềm tin của Nhân dân vào Nhà nước", GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nói.

GS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ông kêu gọi chuyển mạnh từ "Nhà nước quản lý" sang "Nhà nước kiến tạo và đồng hành", coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới, cơ sở đào tạo là bệ phóng tri thức, còn Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt và điều phối chính sách.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới trong khu vực công

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, khẳng định diễn đàn năm nay nhằm cụ thể hóa tư tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng "Nhà nước đổi mới, liêm chính, kiến tạo và phục vụ Nhân dân".

"Đổi mới sáng tạo không chỉ là khát vọng phát triển mà là yêu cầu chiến lược trong quản trị quốc gia hiện đại", ông nói.

Theo Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, một nền hành chính hiện đại không chỉ dựa vào quy trình và công cụ, mà dựa vào năng lực học hỏi, đổi mới và thích ứng của con người. Học viện Hành chính và Quản trị công đang chuyển đổi từ "nơi truyền thụ tri thức" thành "nơi kiến tạo năng lực đổi mới", gắn đào tạo lý luận với thực hành chính sách.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ông cũng cho biết, kết quả thảo luận tại Diễn đàn sẽ được tổng hợp thành khuyến nghị chính sách nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tư vấn và hoạch định chiến lược cho quá trình cải cách hành chính và phát triển bền vững của Việt Nam.

Việt Nam cần coi đổi mới sáng tạo là di sản quốc gia

Đại diện Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), Giáo sư Vũ Minh Khương bày tỏ xúc động khi tham dự Diễn đàn trong thời điểm đặc biệt, ngay sau lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Ông nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, người đã long trọng tuyên bố rằng Việt Nam sẽ đồng tâm, nhất trí đưa đất nước trở thành quốc gia hùng cường, phát triển vào năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

"Chúng tôi đã tính đồng hồ đếm ngược, còn đúng 7.305 ngày, và mỗi ngày, với người Việt Nam, đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Tôi rất vinh dự được phát biểu thay mặt Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, đồng thời là người đã chứng kiến nhiều công cuộc đổi mới của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Tôi mong rằng, vào năm 2045, khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy những ngày hôm nay cũng đầy ý nghĩa như tôi đang nhớ lại những ngày của năm 1986, khi Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới lần thứ nhất, với bao trăn trở, khó khăn nhưng đã đi đến thành công", GS Vũ Minh Khương bày tỏ.

Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Giáo sư nhấn mạnh, cải cách ở Việt Nam có những nét rất đặc thù: "Cải cách không chỉ làm cho đời sống của người dân tốt hơn, mà còn có ba điểm đặc biệt: khiến nhân dân tin tưởng hơn, hy vọng nhiều hơn vào tương lai, và đồng hành cùng chúng ta một cách nhiệt thành hơn. Đó chính là bản chất của cải cách Việt Nam".

Diễn đàn năm nay gồm 4 phiên làm việc với các chủ đề từ đổi mới sáng tạo trong khu vực công, liên kết cơ sở đào tạo với chính quyền địa phương, đến tọa đàm bàn tròn về xây dựng năng lực đổi mới quốc gia

Hơn 20 diễn giả trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các mô hình hợp tác, lan tỏa tinh thần "đồng kiến tạo giá trị công", hướng tới nền quản trị minh bạch, hiệu quả và nhân văn.