TPHCM thi đua xây dựng công sở hiện đại, công chức chuyên nghiệp

UBND TPHCM vừa có báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, tập thể thành phố đã ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025), đạt được nhiều thành tựu khi tổ chức thực hiện 9 phong trào thi đua yêu nước lớn do Chính phủ phát động.

Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Thành phố đã ban hành nhiều đề án, phương án đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; đã hình thành được nhiều vùng sản xuất chuyên canh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Nổi bật lên là các mô hình như: Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại, Dịch vụ, Du lịch - Đầu tư và Xây dựng Cần Giờ tương lai; hợp tác xã chăn nuôi dê xã Đa Phước; giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân giảm sử dụng túi nilong khó phân hủy trên địa bàn xã Thạnh An; mô hình mỗi cơ sở tôn giáo - một mảng xanh bảo vệ môi trường...

Một số địa phương nông thôn mới đã dần chuyển đổi diện tích nhiều cây trồng già cỗi, năng suất thấp sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã có 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 624 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của 333 chủ thể OCOP...

TPHCM thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá sản phẩm OCOP nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn (Ảnh: Nam Anh).

Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã ban hành 42 Nghị quyết quy định chính sách đặc thù để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Đến ngày 30/6, khu vực TPHCM cũ đã hoàn thành công tác phúc tra 22/22 đơn vị về hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025.

Địa bàn Bình Dương trước đây là một trong 6 địa phương của cả nước có chuẩn nghèo về thu nhập cao hơn chuẩn nghèo quốc gia. Tính đến ngày 1/7, khu vực tỉnh Bình Dương cũ không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương.

Từ năm 2022, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không còn hộ nghèo và cận nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia. Đến hết quý I năm 2025, khu vực này cũng đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Một hộ cận nghèo do bệnh nặng ở TPHCM được các đoàn thể vận động hỗ trợ chi phí trị bệnh (Ảnh: CTV).

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, giải pháp cụ thể cho việc tổ chức triển khai bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhằm tạo ra sự chuyển biến trong thực thi nhiệm vụ và văn hóa công sở.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa, công sở” đã được nhiều cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hóa công sở năng động, chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Văn hóa công sở được các đơn vị tại TPHCM chú trọng thực hiện (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Phong trào đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Thành phố tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như: Đường Vành đai 2, Vành đai 3 và chuẩn bị triển khai Vành đai 4; đường kết nối từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Quốc lộ 1)...

Các dự án này đều được đẩy mạnh thi công theo đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho thành phố.

Ngoài ra, TPHCM thúc đẩy các dự án chiến lược về hạ tầng giao thông, các công trình trọng điểm tăng cường kết nối vùng, khu vực, quốc tế.

Năm 2022, đã đưa vào sử dụng 15 dự án/gói thầu và khởi công 12 dự án.

Năm 2023, hoàn thành 19 dự án và khởi công 12 dự án.

Năm 2024, hoàn thành 19 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), hạ tầng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Tăng Long, cầu Phước Long…

Metro số 1 cung cấp thêm một loại hình giao thông công cộng hiện đại phục vụ người dân thành phố (Ảnh: Phương Nhi).

Cùng năm, thành phố đã khởi công 5 dự án gồm: nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1, mở rộng đường Chu Văn An, cầu Tân Kỳ - Tân Quý, mở rộng đường Dương Quảng Hàm.

Hiện thành phố đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án kết nối vùng như cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4...

Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Thành phố tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình học tập gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; Ngày sách Việt Nam...

Đồng thời, TPHCM đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục, hoàn thiện hệ thống giáo dục; thực hiện nhiều hình thức để vận động nguồn lực xã hội, tạo nguồn quỹ để trao học bổng cho học sinh có gia cảnh khó khăn.

TPHCM đang dần hoàn thiện hệ thống giáo dục, đảm bảo cho người dân có thể học tập suốt đời (Ảnh: Nam Anh).

Các địa phương triển khai công tác xây dựng tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang; gắn kết nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong các chương trình, kế hoạch của các đơn vị.

Phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đã động viên đến từng người dân, từng gia đình, dòng họ, từng khu dân cư; trở thành một trong phong trào quần chúng thực chất và ngày càng rộng khắp.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thành phố đã chỉ đạo các địa phương rà soát và triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện đặc thù của từng địa bàn.

Qua đợt thi đua, thành phố đã hoàn thành vượt tiến độ; xây dựng, sửa chữa 733/733 căn nhà (đạt tỷ lệ 100%) với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng.

Khởi công sửa nhà cho ông Nguyễn Văn Dũng tại huyện Cần Giờ (Ảnh: Chinhphu.vn).

500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc

Hưởng ứng phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND Thành phố đã triển khai đợt thi đua “Quyết tâm hoàn thành Dự án đường Vành đai 3 TPHCM”, tạo động lực cho người lao động hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Kết quả đến nay đã thực hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng 10/10 gói thầu xây lắp chính; tổng diện tích đất đã thu hồi, bàn giao 410,439/410,439ha đạt 100%; 10/10 gói thầu xây lắp chính đang tăng tốc thi công phần cầu cạn; sản lượng thực hiện 10 gói thầu đạt khoảng 45,83% giá trị hợp đồng...

Toàn cảnh tuyến Vành đai 3 trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

“Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, 80% cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động trong doanh nghiệp có kiến thức và kỹ năng số cơ bản; 100% học sinh THPT, sinh viên được trang bị kỹ năng số; 80% người dân trưởng thành đạt phổ cập tri thức, kỹ năng số trên VNeID.

Đến năm 2026, phấn đấu đạt mức 100% ở tất cả nhóm đối tượng, mở rộng phổ cập kỹ năng số từ tiểu học đến toàn dân.

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua, tổ chức “Ngày hội toàn dân học tập số”, triển khai các mô hình cộng đồng như “Gia đình số”, “Đại sứ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”...

Chuyển đổi số đang được TPHCM triển khai ở hầu hết các lĩnh vực (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

Giai đoạn từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2022, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực đời sống của nhân dân cả nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này, thành phố khởi động nhiều chương trình như: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19; 90 ngày phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả...

Công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân được các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện với phương châm “không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc”.

Nhân dân cả nước đã đóng góp cho Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố nhiều tiền hàng với tổng trị giá hơn 4.073 tỷ đồng.

Trong giai đoạn chống dịch, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện hàng trăm mô hình hiệu quả để hỗ trợ người dân, như: “Tổng đài SOS”, “ATM Oxy nối dài sự sống”; “Hỗ trợ sữa cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”…

ATM gạo, một mô hình nhân văn được triển khai khắp TPHCM trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ (Ảnh: Nguyễn Quang).

Nhiều mô hình sáng tạo chăm lo an sinh được nhân rộng, như: ATM gạo, “Gian hàng 0 đồng”, “Siêu thị mini 0 đồng”, “Bếp yêu thương”, “Rau sạch nghĩa tình - San sẻ yêu thương”…

Những mô hình trên đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư, thể hiện tính nhân văn, nghĩa tình của người dân thành phố.