Sạt lở do bão Fengshen, Huế công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Fengshen và mưa lớn kéo dài, khu vực cửa biển Tư Hiền, xã Phú Lộc có gió cấp 5-6, giật cấp 8.

Sáng 22/10, triều cường mạnh, sóng lớn đã gây sạt lở tuyến đường dẫn vào khu dân cư Hải Bình (nằm ngay bên cửa biển) thuộc thôn Tân An Hải, với chiều dài 500m, sâu vào đất liền 10-15m, có nơi đến 20m.

Tuyến đường dẫn vào khu dân cư bên cửa biển Tư Hiền, thành phố Huế, "mỏng manh" sau bão Fengshen (Ảnh: Vi Thảo).

Theo lãnh đạo xã Phú Lộc, đây là tuyến đường duy nhất đi vào khu vực dân cư Hải Bình, với 63 hộ dân, 190 nhân khẩu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngày 25/10, khu vực cửa biển Tư Hiền có mưa lớn, sóng biển mạnh, xô bờ liên tục, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, khiến đoạn đường vào thôn Tân An Hải “mỏng manh”, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế giao lãnh đạo xã Phú Lộc khẩn trương tổ chức các biện pháp ngăn chặn bước đầu, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoạn đường bị sạt lở nặng, cơ quan chức năng cấm ô tô đi qua (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Minh yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể cho từng thành viên theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó.

Xã Phú Lộc cần huy động các nguồn lực hợp pháp theo quy định để thực hiện xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở bước đầu nhằm hạn chế sạt lở, chia cắt tuyến đường giao thông khi có mưa, bão lũ.

Địa phương cần cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn trong khu vực; tăng cường thông tin, truyền thông để du khách biết về nguy cơ diễn biến sạt lở bờ biển, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Tuyến đường vào khu dân cư Hải Bình có thể bị đứt gãy bất cứ lúc nào (Ảnh: Vi Thảo).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế có trách nhiệm lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở đoạn bờ biển, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố thẩm định, thống nhất.

Sở Tài chính thành phố Huế xem xét, tham mưu bố trí nguồn kinh phí để các đơn vị xử lý tình trạng sạt lở nêu trên.