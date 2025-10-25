Bác sĩ chạy đua với thời gian, giúp chàng trai thoát cảnh phải cắt chân

Ngày 25/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết bác sĩ đơn vị đã triển khai thành công kỹ thuật ngoại mạch máu phức tạp, giúp bệnh nhân tai nạn giao thông thoát cảnh phải cắt chân.

Bệnh nhân H.V.D. (17 tuổi, trú tại xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng chân phải bị thương nghiêm trọng, bàn chân lạnh, tím.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám, bác sĩ xác định ngoài gãy xương, bệnh nhân còn bị mất tín hiệu động mạch khoeo và động mạch chày trước, tiên lượng nguy cơ cao phải cắt cụt chân do thiếu máu kéo dài.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã hội chẩn khẩn cấp để phẫu thuật, cứu chữa bệnh nhân. Kíp mổ đã kéo cố định xương đùi bệnh nhân, thám sát động mạch khoeo và nối gân bàn chân phải.

Trong quá trình thăm dò, các bác sĩ phát hiện động mạch ở chân phải bệnh nhân bị kẹt giữa ổ gãy xương, bị dập và tắc gần 20cm. Trước tình huống nguy cấp, các bác sĩ quyết định thực hiện phương pháp phẫu thuật "bắc cầu động mạch khoeo" để tái lập dòng chảy của máu xuống cẳng chân.

Sau hơn 4 giờ với sự nỗ lực của các bác sĩ, dòng máu từ đùi xuống cẳng chân bệnh nhân được tái thông, bàn chân dần ấm lên, có cảm giác, vận động được, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Các bác sĩ đã nối lại mạch máu ở vị trí bị tắc để tái lập dòng chảy máu xuống cẳng chân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, tổn thương động mạch khoeo là dạng hiếm, tỷ lệ cắt cụt chân có thể lên đến 30-60% nếu không được xử trí kịp thời, bởi dòng máu bị gián đoạn sẽ nhanh chóng dẫn đến hoại tử cơ và biến chứng toàn thân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc phẫu thuật thành công đồng nghĩa với việc giữ lại những hoài bão, ước mơ cho chàng trai 17 tuổi. Đây cũng là động lực để đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện nỗ lực hơn nữa trong hành trình cứu người.