Ngày 24/10, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký chỉ thị đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bản sao có chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định chỉ yêu cầu nộp bản sao.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định về thúc đẩy triển khai giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực (Ảnh: Công Bính).

Trong thời gian qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực; yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử (VNeID), tăng cường thực hiện tiếp nhận, trả kết quả trên môi trường điện tử…

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng lạm dụng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực, yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử như căn cước công dân, xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy xác nhận tạm trú…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định điều này không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, lãng phí cho xã hội và gây quá tải tại một số trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trong thời gian đầu tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, việc này góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến “chuyển đổi số toàn diện” trong hoạt động của chính quyền thành phố, hướng đến 4 không: “Không giấy tờ - Không tiền mặt - Không tiếp xúc nếu pháp luật không quy định và Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chỉ kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Đồng thời, ưu tiên việc tái sử dụng các dữ liệu/tài liệu đã có trên môi trường điện tử, không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tư pháp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực cho công chức làm công tác chứng thực tại UBND cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng.