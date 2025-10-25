Ô tô con biến dạng sau cú tông trực diện xe tải ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 25/10 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.

Ô tô con biến dạng sau cú tông trực diện xe tải (Ảnh: Khánh Hồng).

Thời điểm trên, ô tô con (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Lâm Đồng - TPHCM, bất ngờ lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện vào xe tải chạy hướng ngược lại.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Khánh Hồng).

Cú va chạm khiến phần đầu ô tô con biến dạng, xe tải lật nghiêng, chắn một phần quốc lộ. Vụ tai nạn làm hai người trên ô tô con và tài xế xe tải bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.