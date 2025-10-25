Ô tô con biến dạng sau cú tông trực diện xe tải ở Lâm Đồng
(Dân trí) - Đang di chuyển trên quốc lộ 20 ở Lâm Đồng, ô tô con đột ngột chuyển hướng, lấn trái đường rồi tông trực diện vào xe tải.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 25/10 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.
Thời điểm trên, ô tô con (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Lâm Đồng - TPHCM, bất ngờ lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện vào xe tải chạy hướng ngược lại.
Cú va chạm khiến phần đầu ô tô con biến dạng, xe tải lật nghiêng, chắn một phần quốc lộ. Vụ tai nạn làm hai người trên ô tô con và tài xế xe tải bị thương nhẹ.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.