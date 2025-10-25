Bộ Nội vụ lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo cải cách hành chính 2021-2025

Hội thảo do Bộ Nội vụ tổ chức nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021-2025, đồng thời lấy ý kiến đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ của giai đoạn 2026-2030.

Tiếp nối những thành tựu từ chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020, Đảng và Nhà nước xác định cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược, đóng vai trò then chốt trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống hành chính nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo Bộ Nội vụ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt 18,8 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2025, mức cao nhất từ năm 2021 đến nay. Tổng vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2021 đến tháng 9/2025 đạt khoảng 175,45 tỷ USD.

Sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế cùng làn sóng đầu tư nước ngoài được xem là thước đo hiệu quả của CCHC, đòi hỏi nền hành chính phải tiếp tục tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và liêm chính hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại hội thảo, bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, cho rằng trong bối cảnh đất nước đang thực hiện cải cách thể chế và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cần tiếp tục nghiên cứu, phân cấp mạnh hơn cho địa phương để tăng tính chủ động.

Bà Mai Anh đề nghị đẩy mạnh việc chia sẻ, khai thác và tích hợp kho dữ liệu số giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý hiệu quả hơn. “Nếu các kho dữ liệu số được kết nối, chia sẻ thông suốt từ Trung ương đến địa phương, việc cung cấp dịch vụ công sẽ thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp”, bà nói.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả chương trình CCHC trong giai đoạn 2026-2030 cần tập trung vào ba đột phá chiến lược, gồm cải cách thể chế, bộ máy và thủ tục hành chính.

Theo bà Tươi, các giải pháp phải đồng bộ và có hướng dẫn cụ thể để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. “Cần khắc phục dứt điểm những điểm nghẽn, từ vị trí việc làm, tài chính đến nâng cao năng lực cho cấp xã. Đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát thực chất”, bà nói.

Góp ý ở lĩnh vực cải cách tài chính công, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, đề nghị cần có đánh giá sâu hơn để có những bước tiến rõ rệt trong giai đoạn tới. “Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập phải gắn với đánh giá hiệu quả cung cấp dịch vụ, mức độ tự chủ tài chính. Đây là lĩnh vực quan trọng, cần được triển khai mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa”, ông Vương nhấn mạnh.

Nhiều đại biểu khác cũng đóng góp ý kiến về xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, nâng cao đạo đức công vụ cũng như tăng cường nguồn lực cho công tác CCHC. Các ý kiến sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo sơ kết giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Nguyễn Dương).

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cho biết, giai đoạn 2026-2030 sẽ là giai đoạn bứt phá, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết 76/NQ-CP.

“Bộ Nội vụ với vai trò cơ quan thường trực về cải cách hành chính mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương. CCHC cần đi vào chiều sâu, gắn chặt với chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Hồi nói.