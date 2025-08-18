Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ

Đằng sau kết quả đạt được là những đêm trắng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (Mạnh Quân).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Theo đó, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã thực hiện nghiêm túc, bài bản Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, cũng như các kế hoạch của Đảng ủy cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đảng bộ Bộ đã chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội tại 23 tổ chức Đảng trực thuộc, tạo tiền đề quan trọng để hôm nay tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra của Đảng bộ Bộ Nội vụ. Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh đó, báo cáo chính trị đã phản ánh toàn diện, sâu sắc những thành quả đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra hạn chế, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ với tầm nhìn mới và quyết tâm chính trị cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận tại Đại hội. Các đại biểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử, không chỉ đối với ngành Nội vụ mà còn đối với cả hệ thống chính trị. Việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được xem là bước đi chiến lược, kiến tạo nên một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, biến những khác biệt ban đầu thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong công tác tham mưu, triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

“Yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ vừa qua là vô cùng cấp bách, đòi hỏi chất lượng tham mưu cao trong khi quỹ thời gian rất ngắn. Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp, chưa từng có trong tiền lệ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Bộ Nội vụ đã nỗ lực vượt bậc.

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những thành quả toàn diện, mang dấu ấn lịch sử mà Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Đằng sau những kết quả đạt được là biết bao trăn trở, lo toan, những bữa cơm vội vàng và những đêm trắng. Những thành quả cụ thể hôm nay đã khẳng định đóng góp to lớn, dấu ấn nổi bật của Đảng bộ Bộ Nội vụ”, lãnh đạo Chính phủ ghi nhận.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã tham mưu quyết liệt, góp phần giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ; giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ; xóa bỏ toàn bộ 30 tổng cục; cắt giảm hàng nghìn đầu mối cấp vụ, cục. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhận định, đây là bước đột phá quan trọng, giúp bộ máy Chính phủ tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đối với sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo Chính phủ đánh giá đây thực sự là một cuộc kiến tạo giang sơn trong thời đại mới. Cả nước đã giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (tương ứng 66,91%); đồng thời kết thúc hoạt động của cấp huyện. Cùng với đó, quá trình này gắn liền với cuộc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Về công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, thực hiện tinh giản gần 90.000 công chức, viên chức một cách thấu tình đạt lý, nhân văn. Cùng với đó, tổ chức hơn 4 triệu lượt đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ cũng tiên phong cắt giảm các loại chứng chỉ hình thức, khắc phục tình trạng “nạn bằng cấp”, tháo gỡ áp lực, thủ tục rườm rà; đồng thời ban hành chính sách bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo toàn ngành hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được chuyển giao từ Bộ LĐ-TB&XH, đảm bảo chính sách xã hội không bị gián đoạn, củng cố trụ cột an sinh xã hội và niềm tin của nhân dân. Các chính sách việc làm được triển khai hiệu quả, duy trì tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức thấp. Chính sách tiền lương có bước cải thiện vượt bậc, với mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng 57% so với năm 2021.

Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được phát huy mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động được hơn 3.000 tỷ đồng, Chủ tịch nước đã trao tặng quà tới hơn 20 triệu người có công, góp phần nâng cao đời sống của đối tượng chính sách. Vai trò phụ nữ tiếp tục được khẳng định, với chỉ số bình đẳng giới năm 2023 có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng quốc tế.

Một dấu ấn nhân văn khác là việc đưa vào hoạt động Ngân hàng gen liệt sỹ, đáp ứng mong mỏi, niềm trăn trở nhiều năm của thân nhân và nhân dân cả nước trong việc xác định danh tính liệt sỹ.

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những thành quả toàn diện, mang dấu ấn lịch sử mà Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định và hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng chỉ định 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ và các thành viên.

Cùng với đó, tại đại hội đã công bố quyết định chỉ định 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Bộ Nội vụ tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Mạnh Quân).

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Đảng ủy Chính phủ đã tin cậy, tín nhiệm, giới thiệu nhân sự vào cơ quan cao nhất của Đảng bộ.

Người đứng đầu ngành Nội vụ cho rằng đây là “trọng trách vô cùng lớn lao nhưng cũng rất vinh dự” đối với tập thể Ban Chấp hành.

Bộ trưởng khẳng định: “Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp nối và kế thừa các thành tựu đã đạt được. Tập thể Ban Chấp hành sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, đồng thời luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Chúng tôi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với Đảng bộ trong kỷ nguyên mới”.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các Đảng bộ trực thuộc.