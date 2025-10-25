Đề nghị công nhận thương binh cho nữ điều dưỡng tại Nghệ An

Sáng 25/10, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, xác nhận với phóng viên Dân trí rằng các bộ phận chuyên môn của Sở đang khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thương binh cho những nhân viên y tế bị thương khi dũng cảm bảo vệ bệnh nhi trước hành vi tấn công hung hãn của đối tượng Bàn Văn Vỹ.

“Chúng tôi đang làm hồ sơ đề nghị công nhận thương binh đối với trường hợp nặng nhất là chị Nguyễn Thùy Trang. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã có quyết định tặng bằng khen cho các nhân viên y tế dũng cảm trong vụ việc vừa qua”, bà Chung cho biết.

Đoàn công tác Bộ Y tế thăm các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (Ảnh: Hồ Nam).

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú xã Quế Phong, Nghệ An), trong lúc chăm sóc vợ vừa sinh đôi, bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công nhiều người trong phòng, khiến 7 nạn nhân bị thương.

Trong số các nạn nhân, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với 11 vết đâm, trong đó có 4 vết chí mạng vùng cổ và ngực, sốc mất máu, tràn máu màng phổi phải. Chị Trang đã được mổ cấp cứu kịp thời và đang trong quá trình hồi phục.