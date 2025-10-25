Cô bé từng nằm dưới mộ để "làm quen với cái chết", giờ sống ra sao?

Đào sẵn mộ để hai cha con cùng nằm thử

Ở trấn Hoàng Gia, huyện Long Xương, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), năm 2017, một câu chuyện xảy ra tại đây đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người dân Trung Quốc. Nhưng điều không ai ngờ tới, sau những bi kịch, điều kỳ diệu lại xảy ra.

Vợ chồng anh Trương Lợi Dũng (24 tuổi) và chị Đặng Mẫn có cô con gái nhỏ tên gọi Trương Tâm Lôi (tên thân mật là Lôi Lôi).

Năm nay cô bé 10 tuổi và đang sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhìn bé gái vui vẻ hoạt bát chơi đùa cùng các bạn, ít ai biết được 8 năm trước, người cha nghèo từng phải đào sẵn mộ cho con nằm thử không phải vì tàn nhẫn, mà do bất lực trước số phận.

Cô bé Lôi Lôi khi sinh ra bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng (Ảnh: News).

Lôi Lôi chào đời năm 2015. Nhưng chỉ 2 tháng sau khi sinh, cô bé được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng (thalassemia). Đây vốn là căn bệnh di truyền hiếm gặp, khiến bệnh nhân phải truyền máu định kỳ suốt đời hoặc ghép tủy xương mới có cơ hội sống sót.

Gia đình nghèo khó, cha mẹ làm công nhân ở xưởng kính với mức lương chỉ khoảng 2.500 nhân dân tệ/tháng (khoảng 9 triệu đồng). Suốt 2 năm, họ dốc hết tiền tiết kiệm, vay mượn khắp nơi, chi gần 140.000 nhân dân tệ (gần 520 triệu đồng) cho các đợt truyền máu và điều trị. Tuy nhiên, bệnh tình của con không cải thiện.

Hình ảnh người cha nằm cùng con dưới huyệt gây xúc động mạnh trong dư luận Trung Quốc thời điểm đó (Ảnh: News).

“Chúng tôi đã vay hết người quen trong làng. Ai cũng nghèo và đều có con cái phải nuôi, nên chẳng thể giúp được nữa", anh Dũng nghẹn ngào nhớ lại.

Cùng đường, anh Dũng đã làm một việc khiến cả làng sững sờ. Một buổi sáng nọ, người đàn ông tự tay đào một ngôi mộ nhỏ trên sườn đồi sau nhà với lý do “để con gái quen dần với nơi cô bé sẽ nằm lại”.

Hàng ngày, anh dắt con và chú chó nhỏ lên ngọn đồi. Anh vừa chơi, vừa nằm cùng con trong huyệt đất.

“Tôi sợ con gái sẽ sợ hãi khi nằm đó một mình, nên muốn để con quen trước. Tôi nói với con rằng, chết không đáng sợ, ba sẽ luôn ở bên", anh kể.

Cô bé Lôi Lôi còn quá nhỏ để hiểu. Bé vui vẻ chơi đùa, nắm bùn ném vào mặt cha. Tiếng cười vang lên giữa ngôi mộ vừa đào. Khung cảnh tưởng chừng bình yên nhưng lại khiến bao người chứng kiến nghẹn lòng.

Sau đó, hình ảnh vô tình được người dân địa phương ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, bức hình có sức lan tỏa lớn, khiến hàng triệu người rơi nước mắt.

“Không gì đau đớn hơn khi nhìn con chết dần mà mình bất lực. Người cha nằm cùng con trong mộ. Đó là nỗi tuyệt vọng cùng cực nhưng cũng là tình yêu vĩ đại nhất”, lời chia sẻ của một cư dân mạng khiến dư luận Trung Quốc sục sôi.

Cư dân mạng còn vẽ hình ảnh mô phỏng, có sức lan tỏa lớn (Ảnh: News).

Câu chuyện gây chấn động thôi thúc hàng nghìn người chung tay quyên góp tiền cứu bé gái. Chỉ trong một tuần, số tiền ủng hộ vượt 800.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng).

Thậm chí, một mạnh thường quân (không tiết lộ danh tính) còn tuyên bố, chỉ cần đứa trẻ sống được, mọi chi phí điều trị ông sẽ chi trả.

Phép màu đến từ cuống rốn của em bé thứ hai

Được hỗ trợ tài chính, vợ chồng anh Trương quyết định sinh thêm một đứa con. Hai vợ chồng mang theo hy vọng dùng máu cuống rốn của người con thứ 2 để ghép tủy cứu chị gái.

Cuối cùng, phép màu đã thực sự xảy ra. Năm 2018, bé Lôi Lôi được ghép tủy thành công từ máu cuống rốn của em trai và dần hồi phục sau ca phẫu thuật.

3 tháng sau, cô bé phục hồi tốt, không còn cần truyền máu định kỳ.

Cô bé Lôi Lôi hiện học lớp 3, sống khỏe mạnh hoạt bát (Ảnh: News).

Ngoài chi phí phẫu thuật, gia đình còn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương. Điều này giúp cuộc sống gia đình nhỏ dần ổn định.

Từ một cô bé tưởng chừng sớm phải tạm biệt cuộc sống, nay Lôi Lôi là học sinh lớp 3. Cô bé khỏe mạnh, hoạt bát, có sở thích múa hát và hội họa. Trong một số video về con gái, anh Dũng vẫn nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên của mọi người theo dõi quá trình trưởng thành của cô bé.

Ở khu vực nơi anh Dũng từng đào mộ cho con, nay gia đình trồng hoa hướng dương để thế chỗ.

"Khi hoa nở, tôi sẽ dẫn con đến để thấy rằng nơi này đã phủ đầy hy vọng và hạnh phúc", anh Dũng nghẹn giọng.