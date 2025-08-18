Kỳ Đại hội Đảng mở ra chặng đường phát triển mới của Bộ Nội vụ

Chiều 18/8, Đảng bộ Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 198 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 1.300 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Chính phủ dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Cùng dự Đại hội có lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Chính phủ.

Tư duy toàn diện, vượt khỏi lối mòn

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều vận hội phát triển mới, song cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ nhấn mạnh, một trong những điểm nhấn nổi bật nhiệm kỳ vừa qua là “cuộc cách mạng” về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Bên cạnh đó là yêu cầu thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; đổi mới tư duy kiến tạo trong xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân… Đây là những động lực, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung và của Bộ, ngành Nội vụ nói riêng.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, những vận hội mới của đất nước đặt ra cho Đảng bộ Bộ Nội vụ yêu cầu phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, đồng thời nâng cao năng lực dự báo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

“Trước những nhiệm vụ vừa vinh quang vừa nặng nề, tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tâm huyết để thảo luận, nhận diện, đánh giá với tư duy toàn diện, vượt ra khỏi lối mòn và thói quen hiện tại để thay đổi nhận thức, phát huy tư duy mới, thực chất và rộng mở trước những vấn đề thực tiễn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ vinh dự nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy Chính phủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, Đảng viên phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, cùng nhau vững bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường và hạnh phúc của nhân dân”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường” và phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 - khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, đồng thời hướng tới hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã xác định.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Ngọc Hưng, thay mặt Ban Thẩm tra Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo về công tác thẩm tra tư cách đại biểu.

Kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ trình Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật và hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Đặc biệt trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tham mưu thực hiện nhiều quyết sách hệ trọng của Đảng, của đất nước, tạo được nhiều dấu ấn mang tính lịch sử.

Đầu tiên, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được Đảng ủy Bộ đặc biệt coi trọng, 100% tổ chức đảng và đảng viên được học tập, quán triệt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ được chấp hành nghiêm. Công tác tư tưởng được làm tốt, đặc biệt trong quá trình hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất và ổn định trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, đảm bảo sự thống nhất giữa lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của người đứng đầu.

Nhìn chung, công tác xây dựng đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện về chính trị tư tưởng, tổ chức đảng và công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, sâu rộng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng đối với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ.

Tiếp đó, Đảng bộ Bộ Nội vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện. Cụ thể, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi.

Trong gần 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng 12 Luật, Pháp lệnh, 14 Nghị quyết của Quốc hội, 125 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 116 Nghị định và trên 200 Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo việc xây dựng thể chế đột phá để tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng chế độ công vụ, công chức, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội (Ảnh: Nam Anh).

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng là một điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành. Đặc biệt, lĩnh vực lao động, việc làm; tiền lương và bảo hiểm xã hội; công tác thanh niên và bình đẳng giới có bước tiến bộ vượt bậc.

Bên cạnh hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, diện bao phủ mở rộng; các chiến lược, chương trình phát triển thanh niên được thực hiện hiệu quả thì chính sách người có công với cách mạng được quan tâm chăm lo hiệu quả được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xác nhận hồ sơ tồn đọng được đẩy nhanh.

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ; quản lý hội, quỹ và hợp tác quốc tế có nhiều đổi mới. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt kết quả quan trọng...

4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ mới

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nhận diện về bối cảnh trong nước và quốc tế, trước những vận hội mới, trước những yêu cầu nhiệm vụ trọng đại của đất nước, Đảng bộ Bộ Nội vụ xác định cần có tư duy, giải pháp đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Với cách tiếp cận đó, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Nội vụ tập trung vào các trọng tâm lớn.

Thứ nhất, về phương hướng, mục tiêu, Đảng bộ tiếp tục bám sát quan điểm của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Thứ hai, về công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ...

Thứ ba, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tập trung lãnh đạo hoàn thiện thể chế theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị (Ảnh: Hải Long).

Đảng bộ xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá.

Cụ thể, trước hết là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong kỷ nguyên mới.

Hai là hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước, quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý, quản trị phát triển giữa Trung ương và địa phương; thể chế về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách đối với người có công.

Ba là đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện có hiệu quả chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài, tài năng cho khu vực công.

Bốn là thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với yêu cầu đổi mới, cải cách theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ảnh: Nam Anh, Mạnh Quân, Hải Long