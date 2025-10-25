Công chức, viên chức ở Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 ra sao?

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Cụ thể, kỳ nghỉ sẽ kéo dài từ thứ hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (Thiết kế: Khương Hiền).

Các cơ quan, đơn vị của Hà Nội thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Trong đó, cần lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với người lao động, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán bằng cách lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Phương án nghỉ lễ, tết phải thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Hà Nội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức và khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trong năm 2026, các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.