Cắt giảm hàng chục vị trí lãnh đạo, tăng công chức chuyên môn

Loạt vị trí việc làm bị bãi bỏ

Theo công văn mới ban hành của Bộ Nội vụ, sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát hệ thống danh mục vị trí việc làm công chức dự kiến thực hiện.

Theo đó, với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính ở Trung ương, cấp tỉnh, Bộ Nội vụ thống kê 82 vị trí, gồm: 51 vị trí lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; 26 vị trí lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và 5 vị trí chức danh trợ lý, thư ký.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, đã không còn có cấp tổng cục, thanh tra trong cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đồng thời, cũng chấm dứt hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; không còn có cấp huyện.

Như vậy, trong tổng số 109 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý được quy định tại thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến thời điểm này sẽ không còn sử dụng các vị trí việc làm: Các vị trí việc làm ở tổng cục; các vị trí chánh thanh tra, phó chánh thanh tra Bộ, Cục thuộc Bộ, thanh tra Sở; các vị trí của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và các vị trí việc làm của cấp huyện.

Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Như vậy, tổng số vị trí công chức lãnh đạo, quản lý giảm 27 vị trí.

Bổ sung thêm công chức chuyên môn

Liên quan đến vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành, Bộ Nội vụ rà soát có 633 vị trí, trong đó: cấp Trung ương sử dụng 633/633 vị trí; cấp tỉnh sử dụng 327/633 vị trí.

Triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ cho biết, trong tổng số 327/633 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành được sử dụng ở địa phương (cấp tỉnh) theo quy định tại các thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định và mô hình tổ chức sau sắp xếp vẫn bảo đảm bao quát hết các nhiệm vụ của địa phương.

Đồng thời, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), các địa phương sẽ không sử dụng 127 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được quy định sử dụng ở cấp huyện. Như vậy, tổng số vị trí nghiệp vụ chuyên ngành giảm 21 vị trí.

Về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, định hướng sẽ có 60 vị trí, trong đó, cấp Trung ương sử dụng 60/60 vị trí, cấp tỉnh sử dụng 47/60 vị trí.

Bộ Nội vụ đã bổ sung vị trí việc làm dùng chung trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành (3 vị trí) và kiểm toán nội bộ (2 vị trí).

Đồng thời, Bộ này cũng rà soát bổ sung vị trí về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn phòng; quy định vị trí việc làm về tổ chức cán bộ thay cho việc sử dụng chung với vị trí nghiệp vụ chuyên môn ngành nội vụ. Như vậy, tổng số vị trí việc làm nhóm này tăng thêm 13 vị trí.

Cuối cùng, Bộ Nội vụ định hướng có 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ. Các vị trí này được quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV), tiếp tục được sử dụng do không lược bỏ về nhiệm vụ.