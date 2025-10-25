Giảm 20 viên chức lãnh đạo, xác lập gần 400 vị trí chuyên ngành

Trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ định hướng 88 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì không còn cấp Tổng cục trong cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; không còn cấp huyện.

Như vậy, theo Bộ Nội vụ, trong tổng số 110 vị trí việc làm viên chức lãnh đạo, quản lý, sẽ không còn sử dụng loạt vị trí việc làm như: Các vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục; các vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thuộc Tổng cục; các vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện.

Theo đó, Bộ Nội vụ tính toán tổng số vị trí việc làm viên chức lãnh đạo, quản lý giảm 20 vị trí.

Liên quan đến vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành, Bộ Nội vụ xác định được 392 vị trí.

Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính không phát sinh vị trí việc làm mới cần xây dựng tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục sử dụng 392 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành theo quy định tại các thông tư quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ dự kiến 31 vị trí việc làm chuyên môn dùng chung.

Các vị trí này được quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV), tiếp tục sử dụng do không lược bỏ về nhiệm vụ.

Đối với vị trí việc làm lĩnh vực tổ chức cán bộ (tổ chức bộ máy, quản lý nguồn nhân lực, thi đua khen thưởng), lĩnh vực công nghệ thông tin trong đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng chung với vị trí chuyên ngành tương ứng.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ định hướng 25 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Các vị trí này được quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV), tiếp tục sử dụng do không lược bỏ về nhiệm vụ.