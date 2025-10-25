Bộ trưởng Bộ Y tế: “Bạo hành nhân viên y tế là vấn đề rất nhức nhối”

Liên quan đến sự việc xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết bà đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế.

Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Bộ trưởng cũng gửi lời biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng khoa Sơ sinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (Ảnh: Quochoi).

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, mặc dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng trong thực tế vẫn xảy ra các vụ việc bạo hành nhân viên y tế.

Bộ trưởng khẳng định rằng vấn đề bạo hành nhân viên y tế là vấn đề rất nhức nhối trong ngành và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh an toàn bệnh viện, đến sức khoẻ, tính mạng của nhân viên y tế cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân khác.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế và Bộ Công an đã có Quy chế phối hợp số 03 để đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện. Quy chế này đã được triển khai hơn 10 năm nay và đã mang lại những kết quả tích cực.

Quan điểm của Bộ Y tế là khi xảy ra hành vi hành hung nhân viên y tế, cần xử lý nghiêm minh các đối tượng để có tính răn đe.

“Đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào”, Bộ trưởng khẳng định.

Người đứng đầu ngành y tế cũng nhắn nhủ người nhà bệnh nhân, người dân: “Trong tình huống cấp cứu, bác sĩ, nhân viên y tế phải ưu tiên xử lý bệnh nhân nguy cấp. Vì thế, cần sự thông cảm, tôn trọng, tránh hành vi, hành động gây bức xúc, hành hung, bạo lực với chính những người thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa người bệnh”.

Trước đó, Bộ Y tế đã có quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 4 cá nhân Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Danh sách nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm: Tập thể khoa Sơ sinh và 4 cá nhân là bà Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, đều là điều dưỡng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.