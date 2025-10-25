Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh viên tịch

Theo cáo phó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã viên tịch lúc 9h55 ngày 25/10 tại chùa Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM).

Ngài hưởng thọ 84 tuổi, với 64 năm hành đạo.

Lễ nhập kim quan và lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh được tổ chức vào tối 25/10 tại chùa Phổ Quang. Lễ truy niệm sẽ được cử hành lúc 5h ngày 27/10.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Ảnh: Phatgiao.org).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh, thế danh Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 20/12/1941 tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Hòa thượng có hơn 40 năm gắn bó với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Giai đoạn 1976-1981, ngài đảm nhiệm Phó ban liên lạc Phật giáo yêu nước quận 10 (cũ), đại biểu chính thức Đại hội Phật giáo TPHCM lần thứ I (1982), tham gia Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM nhiệm kỳ II (1987-1990) với vai trò ủy viên.

Hòa thượng tham gia Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với vai trò ủy viên nhiệm kỳ IV, V, ủy viên kiểm soát nhiệm kỳ VI; Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ VII, VIII, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII, IX cho đến lúc viên tịch.

Ngài còn là Đại biểu HĐND TPHCM từ khóa IV đến khóa IX; thành viên Ban Pháp chế HĐND TPHCM từ năm 1989 đến 1999 và là thành viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM từ năm 2004 đến nay.