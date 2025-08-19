Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội quy tụ ý chí, tinh thần đổi mới của Đảng bộ Bộ Nội vụ

Chiều 18/8, Đảng bộ Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 198 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 1.300 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Bộ Nội vụ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn Đảng bộ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo trên các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Cùng dự Đại hội có lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Chính phủ.

Các đại biểu tham dự đại hội nghiêm trang làm lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều vận hội phát triển mới, song cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ nêu ý nghĩa một trong những điểm nhấn nổi bật nhiệm kỳ vừa qua là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó là yêu cầu thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; đổi mới tư duy kiến tạo trong xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân… Đây là những động lực, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung và của Bộ, ngành Nội vụ nói riêng.

Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, những vận hội mới của đất nước đặt ra cho Đảng bộ Bộ Nội vụ yêu cầu phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, đồng thời nâng cao năng lực dự báo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tính chất đặc biệt với Bộ nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Thủ tướng nhận định, đó là nhiệm kỳ mang dấu ấn lịch sử, không chỉ đối với ngành Nội vụ mà còn đối với cả hệ thống chính trị. Việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được xem là bước đi chiến lược, kiến tạo nên một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong công tác tham mưu, triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

“Yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ vừa qua là vô cùng cấp bách, đòi hỏi chất lượng tham mưu cao trong khi quỹ thời gian rất ngắn. Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp, chưa từng có trong tiền lệ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Bộ Nội vụ đã nỗ lực vượt bậc.

Đằng sau những kết quả đạt được là biết bao trăn trở, lo toan, những bữa cơm vội vàng và những đêm thức trắng. Những thành quả cụ thể hôm nay đã khẳng định đóng góp to lớn, dấu ấn nổi bật của Đảng bộ Bộ Nội vụ”, lãnh đạo Chính phủ ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo toàn ngành hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được chuyển giao từ Bộ LĐ-TB&XH, đảm bảo chính sách xã hội không bị gián đoạn, củng cố trụ cột an sinh xã hội và niềm tin của nhân dân.

Đảng ủy Chính phủ biểu dương, đánh giá cao những thành quả toàn diện, mang dấu ấn lịch sử mà Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại Đại hội, ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai Phó Bí thư Đảng ủy được chỉ định làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ mới là Thứ trưởng Trương Hải Long và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định và hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 29 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030, 9 lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm cùng các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

Cùng với đó, cơ quan Đảng cấp trên cũng chỉ định 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Bộ Nội vụ tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ảnh: Mạnh Quân, Hải Long