Rà soát xong nghìn vị trí việc làm toàn hệ thống, bỏ hàng loạt chức danh

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã hoàn tất việc rà soát danh mục vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống công lập, bao gồm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, và chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nội vụ đã hoàn tất báo cáo vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống công lập (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Rà soát toàn diện từ trung ương đến địa phương

Theo Bộ Nội vụ, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở quy định mới của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, gắn với yêu cầu đổi mới quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Danh mục mới được xây dựng theo nguyên tắc "đúng chức năng, đúng việc, đúng người, đúng tiêu chuẩn, đúng quy định pháp luật".

Sau khi các bộ, ngành và địa phương hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đã phối hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát lại toàn bộ hệ thống vị trí việc làm.

Tổng số vị trí việc làm trong khối cơ quan hành chính thuộc Chính phủ quản lý hiện là 849 vị trí, trong đó có 124 vị trí lãnh đạo, quản lý, 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, 47 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Xã, phường mới có 43 vị trí việc làm

Việc sắp xếp tổ chức theo quy định mới đã chấm dứt cấp Tổng cục, bỏ cấp huyện, đồng nghĩa việc giảm 27 vị trí lãnh đạo, quản lý và 21 vị trí nghiệp vụ chuyên ngành.

Các vị trí công chức dùng chung như kiểm toán nội bộ, kiểm tra chuyên ngành hay kiểm soát thủ tục hành chính được bổ sung để phù hợp với cơ cấu mới.

Ở cấp xã, Bộ Nội vụ định hướng danh mục gồm 43 vị trí việc làm (8 lãnh đạo, 32 chuyên môn nghiệp vụ và 3 hỗ trợ, phục vụ). Một số vị trí mới được bổ sung gồm kế toán trưởng, cán bộ tiếp công dân, kiểm tra chuyên ngành… nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền hai cấp.

Đối với khối đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ rà soát 558 vị trí (gồm 110 vị trí lãnh đạo, 392 chuyên ngành, 31 chuyên môn dùng chung và 25 hỗ trợ). Sau khi bỏ cấp Tổng cục và cấp huyện, giảm 20 vị trí lãnh đạo quản lý.

Các vị trí chuyên môn và hỗ trợ được giữ nguyên do vẫn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, việc chuyển Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Bộ Tài chính làm giảm thêm 8 vị trí lãnh đạo trong cơ quan thuộc Chính phủ.

Xây dựng khung vị trí việc làm thống nhất toàn quốc

Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2025, đến 1/7/2027 toàn bộ công chức phải được bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng.

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định về vị trí việc làm công chức, trong đó Chính phủ sẽ ban hành danh mục, bản mô tả công việc và khung năng lực thống nhất trên toàn quốc, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xác định biên chế và quản lý nhân sự.

Tương tự, khi Luật Viên chức (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2025, Bộ Nội vụ sẽ trình Nghị định về vị trí việc làm viên chức, ban hành khung danh mục và mô tả công việc thống nhất trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đây được xem là bước tổng hợp hoàn chỉnh, tạo nền tảng cho việc quản lý đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, làm cơ sở xác định biên chế giai đoạn 2026-2031 trong toàn hệ thống công lập.