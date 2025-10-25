Quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn

Chiều 25/10, phiên thảo luận toàn thể cấp cao thứ nhất trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tội phạm mạng là mối nguy lớn trên toàn cầu

Tại phiên thảo luận, các đại biểu quốc tế có chung kỳ vọng Công ước Hà Nội sẽ thiết lập cơ chế hợp tác xuyên biên giới minh bạch, hiệu quả, củng cố lòng tin giữa các quốc gia trong chia sẻ dữ liệu, điều tra và ứng phó sự cố mạng.

Đây là nền tảng hợp tác toàn cầu trong kỷ nguyên số, thể hiện quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Công ước Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Matt Thistlethwaite, đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia, những tiến bộ về công nghệ đã kết nối con người, giúp cuộc sống trở nên hiện đại và văn minh hơn nhưng cũng kéo theo những hình thức an ninh phi truyền thống phức tạp và tinh vi hơn. Tội phạm mạng là một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại.

Dẫn chứng từ Australia, ông Matt Thistlethwaite cho rằng tội phạm mạng gây ra thiệt hại kinh tế khổng lồ cho cá nhân, doanh nghiệp và thậm chí là cho chính phủ. Hậu quả mà tội phạm mạng gây ra không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn gây ra những tác hại sâu sắc trong xã hội.

Theo ông Matt Thistlethwaite, n​hiều sinh mạng bị cướp đi, những người lao động tuyệt vọng khi bị đưa vào các trung tâm lừa đảo, các gia đình mất hết tiền tiết kiệm cả đời vì bị lừa đảo trên mạng.

Cùng với đó, ông cho rằng tội phạm mạng còn nhắm mục tiêu vào hệ thống chính phủ, cơ sở hạ tầng quan trọng và doanh nghiệp, với hy vọng đánh cắp dữ liệu có giá trị...

Ông Matt Thistlethwaite nhấn mạnh hợp tác toàn cầu là vô cùng quan trọng và Công ước Hà Nội được kỳ vọng là sẽ thu hẹp phạm vi hoạt động của tội phạm có tổ chức đồng thời nâng cao năng lực toàn cầu.

Tại phiên thảo luận, Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto González Artigas chỉ ra những hậu quả khôn lường do tội phạm mạng gây ra về mặt con người.

Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto González Artigas phát biểu thảo luận (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo bà, nói đến hậu quả của tội phạm mạng, chúng ta thường nhắc đến dữ liệu, tiền bạc, nhưng còn một khía cạnh khác, ít được đo lường hơn nhưng lại vô cùng quan trọng là khía cạnh con người. Những người bị tổn thương có thể là người thân, gia đình của chúng ta.

Phó Tổng thống Ecuador cho rằng trẻ em ngày nay lớn lên trong thế giới kỹ thuật số, nơi kết nối không có giới hạn. Trong không gian đó, trẻ em cũng đang phải đối mặt với bạo lực, bắt nạt, lừa đảo, bóc lột và cô đơn. Đây là lý do tại sao an ninh mạng không chỉ là vấn đề kinh tế và công nghệ, mà cần phải là một "mệnh lệnh" cho cả xã hội.

Đẩy mạnh cơ chế hợp tác quốc tế

Phát biểu thảo luận, Phó Thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea cho rằng các quốc gia cần phải phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, vận dụng Công ước Hà Nội như một công cụ thiết yếu để ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng.

Theo ông, mỗi quốc gia đều có những ưu tiên khác nhau trong việc xây dựng chính sách, khuôn khổ pháp lý và thực thi pháp luật, điều quan trọng là các quốc gia phải thống nhất các ưu tiên của mình với công ước quốc tế này, biến thành hành động chia sẻ cuộc sống và bảo vệ công dân khác.

Các đại biểu chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Tham gia thảo luận, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để cùng phối hợp chống tội phạm mạng.

Ông Krzysztof Gawkowski cho rằng trong nhiều năm, thế giới đã chứng kiến ​​không chỉ số lượng các cuộc tấn công mạng gia tăng mà các hành vi tội phạm mạng cũng ngày càng tinh vi, trên phạm vi rộng lớn.

"Ba Lan hoan nghênh việc công ước được Đại hội đồng thông qua, tăng cường khả năng ứng phó với các vấn đề xuyên biên giới", ông Krzysztof Gawkowski nói.

Đại biểu cho rằng việc Công ước Hà Nội được ký kết chỉ là sự khởi đầu. Quan trọng hơn cả là các quốc gia sẽ cùng phối hợp thực thi công ước, cùng đoàn kết chia sẻ trách nhiệm vì mục tiêu chung của toàn cầu.