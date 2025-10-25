Tăng cường phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, đánh giá toàn diện việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền kể từ ngày 1/7 đến nay. Động thái này nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo công văn do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố ký mới đây, các đơn vị cần đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Công Bính).

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương cần xác định rõ những nội dung còn chồng chéo, bất cập hoặc chưa được quy định, từ đó chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và yêu cầu kịp thời đề xuất phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc, bất cập phát sinh.

UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn liền với việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị cần chủ động xây dựng cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực trong quá trình này.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã, phường thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; bố trí, sử dụng công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng báo cáo, đánh giá, đề xuất phân cấp, ủy quyền và gửi về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện phân cấp, phân quyền trên địa bàn.