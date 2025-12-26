Hơn 2.000 đại biểu Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào Lăng viếng Bác

Trên Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), chiều 26/12, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tới làm lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính với sự có mặt của hơn 2.000 đại biểu.

Vòng hoa của Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng - dẫn đầu đoàn đại biểu, cùng với đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dành một phút tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu (gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức) là cá nhân Anh hùng, đại diện các Tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Ngay sau khi làm lễ dâng hoa, đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI lần lượt vào lăng viếng Bác.

Đoàn đại biểu của Quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiều nay.

Đoàn đại biểu Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam cũng có mặt tham gia buổi lễ.

Trong ảnh là ông Chuck Searcy - cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam trong vai trò nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ. Sau khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ năm 1995, ông trở lại Việt Nam và đồng sáng lập Dự án Renew để giúp đỡ những người bị thương nặng do bom mìn và dạy trẻ em tránh xa hiểm họa này.

Dự án này cũng triển khai các đội rà phá bom mìn để dọn sạch các loại bom chưa nổ còn sót lại mà Mỹ thả xuống Việt Nam trong chiến tranh. Trong 2 thập kỷ hoạt động của dự án Renew, hơn 800.000 quả bom các loại đã được kích nổ hoặc vô hiệu hóa, gồm bom thả từ trên không, bom chùm, đạn pháo, bẫy mìn, lựu đạn và đạn súng cối.

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt nổi trội của mảng văn hóa, thể thao như diễn viên Việt Hoa, tuyển thủ đội bóng chuyền nữ quốc gia Bích Tuyền cũng là những gương mặt tiêu biểu trong số hơn 2.000 đại biểu về tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đoàn vào Lăng viếng Bác còn có sự tham gia nhiều đại biểu là các em học sinh các cấp có thành tích học tập xuất sắc, rèn luyện tốt.

Nhiều tấm gương tiêu biểu ở nhiều vùng miền, nhiều dân tộc thiểu số trên khắp cả nước cũng được mời về tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.