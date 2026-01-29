Tạm giữ người đàn ông 51 tuổi xâm hại bé gái 13 tuổi ở Đồng Nai

Ngày 29/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ đối tượng N.P.L. (51 tuổi, ngụ xã Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, M. (13 tuổi) sinh sống gần nhà ông L., thường qua nhà ông L. chơi. Từ tháng 10 đến tháng 11/2025, L. nảy sinh ý đồ xâm hại bé gái.

Đối tượng N.P.L. (Ảnh: CTV).

Để thực hiện hành vi xấu, ông L. nhờ bé đấm lưng và hứa cho tiền, nên M. nhiều lần đồng ý. Trong khi đấm lưng, ông L. thực hiện hành vi đồi bại đối với M.

Phát hiện sự việc, gia đình cháu M. trình báo cơ quan công an.

Làm việc với công an, ông L. thừa nhận hành vi phạm tội. Qua điều tra ban đầu, trong năm 2025, ông L. nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu M.

Hiện, sự việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.