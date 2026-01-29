Vụ gây rối, sàm sỡ ở hầm Kim Liên: Đối tượng dưới 18 tuổi, xử lý ra sao?

Liên quan vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, quấy rối tình dục xảy ra tại hầm Kim Liên sau trận đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam rạng sáng 24/1, Công an TP Hà Nội xác định nhóm người liên quan gồm 8 thanh thiếu niên. Trong đó, N.Đ.V. (17 tuổi, ở phường Hồng Hà) cùng 4 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, 3 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Nhóm đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Vụ việc gây bức xúc dư luận bởi hành vi ngông cuồng, bất chấp, coi thường pháp luật của nhóm thanh thiếu niên. Nhiều độc giả đề nghị xử lý nghiêm khắc để làm gương, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Anh Do Bui Sy bình luận: "Mong cơ quan pháp luật cho đi trại giáo dưỡng thanh thiếu niên hư".

"Phải xử thật nghiêm, không nên cứ trẻ dưới 16 tuổi là phạt nhẹ. Như vậy tiềm ẩn nguy cơ tạo ra tâm lý coi thường, có khi còn phạm tội nhiều hơn", độc giả Đỗ Mạnh Cường tiếp lời.

"Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm các trường hợp nhằm răn đe cảnh tỉnh với giới trẻ, nhất là đối với trường hợp trẻ vị thành niên. Cần sửa luật, giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong thời buổi hiện nay", bạn đọc Hoàng Dũng kiến nghị.

Vậy dưới góc độ pháp lý, với việc nhóm đối tượng đều dưới 18 tuổi, việc áp dụng các chế tài xử lý sẽ được tiến hành ra sao?

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm với mọi tội phạm quy định tại Bộ luật này.

Đối với trường hợp từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, người trong độ tuổi này phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều như Điều 123 (Giết người), Điều 134 (Cố ý gây thương tích), Điều 141 (Hiếp dâm), Điều 168 (Cướp tài sản) hay Điều 170 (Cưỡng đoạt tài sản)...

Theo Điều 9 Bộ luật này quy định về phân loại tội phạm, tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt từ trên 7 năm đến 15 năm tù còn tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có mức cao nhất của khung hình từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với sự việc xảy ra tại hầm Kim Liên, nhóm thanh niên ở độ tuổi từ 16 trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi có dấu hiệu hình sự do mình gây ra. Với hành vi có dấu hiệu sử dụng vũ khí, hung khí để phạm tội, các đối tượng có thể bị xử lý theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Gây rối trật tự công cộng. Khung hình phạt theo quy định của tội danh này là 2-7 năm tù.

Sự việc xảy ra tại khu vực hầm Kim Liên, đoạn thuộc địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) (Ảnh cắt từ clip).

Theo Điều 37 Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024, đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội phạm tội nghiêm trọng, trừ một số trường hợp đặc biệt, có thể được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Việc có áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng hay không sẽ được các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá một cách toàn diện, khách quan, căn cứ toàn bộ hồ sơ vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người vi phạm.

Theo Điều 36 Luật Tư pháp người chưa thành niên, các biện pháp xử lý chuyển hướng thay cho hình phạt tù có thể gồm giáo dục tại trường giáo dưỡng, thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, cấm đến địa điểm có nguy cơ dẫn đến phạm tội mới, cấm tiếp xúc với người có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới hay quản thúc tại gia đình, hạn chế khung giờ đi lại...

Đối với nhóm thiếu niên chưa đủ 16 tuổi, căn cứ Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm nghiêm trọng có thể bị áp dụng biện pháp xử lý là giáo dục tại xã, phường, đặc khu