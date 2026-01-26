Mức lương hưu khởi điểm khi đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội?

Gửi thắc mắc đến cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH), bà N.N.C. cho biết mình dạy học tại trường mầm non bán công từ năm 1988, đóng BHXH tự nguyện từ tháng 9/1999 đến năm 2002, đóng BHXH bắt buộc từ năm 2002 đến nay. Bà C. hỏi, bà muốn nghỉ hưu trước tuổi thì cách tính lương hưu như thế nào?

Liên quan đến vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, về điều kiện hưởng lương hưu, Luật BHXH năm 2024 quy định người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề diện này do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) ban hành hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn điều kiện hưởng lương hưu sau thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Liên quan đến mức lương hưu hằng tháng, Luật BHXH năm 2024 quy định, mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định, tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định, tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định, tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Do bà C. không cung cấp đầy đủ thông tin nên BHXH Việt Nam không có căn cứ để trả lời cụ thể bà có được nhận lương hưu trước tuổi hay không và hướng tính mức lương cụ thể. Vì vậy, cơ quan bảo hiểm cung cấp các quy định của pháp luật về điều kiện hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu nói chung.

Bà C. có thể đối chiếu các quy định để xác định quyền lợi hưởng chế độ BHXH của bản thân hoặc có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH gần nhất và cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn và giải đáp cụ thể.