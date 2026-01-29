Qua nhà bạn chơi, người đàn ông bị đâm vì từ chối lời mời uống rượu

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giam Nguyễn Tuấn Cường (SN 2005) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành các quyết định đối với Nguyễn Tuấn Cường (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 19h30 ngày 29/7/2025, anh P.T.H. đến chơi nhà một người bạn tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, Cường rủ anh H. vào uống rượu nhưng anh H. từ chối. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Cường dùng kéo kim loại đâm anh H. gây thương tích.

Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 14%.