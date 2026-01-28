Loạt công việc có mức lương trên 100 triệu đồng tại Việt Nam

Báo cáo lương và thị trường lao động năm 2026 do Navigos Group thực hiện chỉ rõ sự chênh lệch thu nhập rất lớn giữa các ngành. Dẫn đầu về mức lương thuộc về tổng giám đốc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, lên đến 520 triệu đồng/tháng.

Mức lương trung bình cao từ 300 đến 450 triệu đồng/tháng xuất hiện trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dược phẩm - y tế, hàng tiêu dùng nhanh.

Riêng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến, công nghệ tài chính có mức lương trung bình tối đa là 61-274 triệu đồng/tháng. Trong đó, giám đốc, trưởng bộ phận dữ liệu có mức lương 90-274 triệu đồng/tháng.

Cũng trong lĩnh vực dữ liệu, chuyên gia cấp cao khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy cũng đang sở hữu mức lương khá cao, 55-95 triệu đồng/tháng. Đây được coi là ngành thu hút nhân lực trình độ cao với mức đãi ngộ hấp dẫn. Nhân sự dữ liệu dưới 5 năm kinh nghiệm cũng có thể đạt đến mức lương cao nhất 145 triệu đồng/tháng.

Bảng lương của các vị trí trong lĩnh vực ngân hàng (Ảnh chụp màn hình).

Một lĩnh vực để lại ấn tượng về mức lương phải kể đến là mảng thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh. Giám đốc điều hành, tổng giám đốc có mức lương cao nhất, dao động 263-461 triệu đồng/tháng.

Trong đó, giám đốc, trưởng bộ phận nhân sự có mức lương 105-180 triệu đồng/tháng. Nhân sự quản lý có thể có mức lương cao nhất 132 triệu đồng/tháng.

Trong lĩnh vực sản xuất, người chưa có kinh nghiệm nhận về khung lương 16-40 triệu đồng/tháng. Còn quản lý trong lĩnh vực sản xuất có thể đạt mức lương cao nhất 150 triệu đồng/tháng.

Bước sang năm 2026, Navigos Group nhận định, thị trường việc làm dự báo tiếp tục biến động mạnh và phân hóa sâu theo ngành nghề.

Thực tế này, yêu cầu người Lao động phải chuyển từ tư duy ổn định việc làm sang ổn định năng lực. Trong bối cảnh AI, tự động hóa và chuyển đổi số diễn ra với tốc độ chưa từng có, kỹ năng số và khả năng vận hành công nghệ sẽ trở thành chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Kết quả khảo sát cũng phản ánh phần lớn người lao động nhận thức rõ xu thế này khi ưu tiên cập nhật kiến thức công nghệ mới và tham gia đào tạo lại để thích ứng.

Điều đó phản ánh tinh thần học tập liên tục đang trở thành chuẩn mực mới, và đây cũng là điều mà các chuyên gia khuyến nghị người lao động cần xem học tập là một hoạt động xuyên suốt, không phải sự lựa chọn nhất thời.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa ngành nghề ngày càng rõ rệt, với những lĩnh vực như kinh tế số, năng lượng tái tạo, logistics, sản xuất công nghệ cao hay bán dẫn tăng trưởng mạnh, trong khi các ngành truyền thống đối mặt nguy cơ thu hẹp, việc chủ động thích ứng càng trở nên quan trọng.

Các chuyên gia tuyển dụng nhấn mạnh rằng người lao động nên đánh giá mức độ rủi ro của ngành nghề hiện tại, xác định sớm các kỹ năng còn thiếu và chủ động xây dựng lộ trình dịch chuyển nếu cần.

Không chỉ vậy, sự linh hoạt về địa lý cũng mở ra cơ hội đáng kể, đặc biệt khi nhiều trung tâm sản xuất công nghệ cao đang mở rộng sang các tỉnh, thành mới.

Với người lao động trẻ, đây là thời điểm vàng để thử nghiệm vai trò mới, nhận các dự án đa dạng hoặc tận dụng cơ hội nghề tay trái có giá trị phát triển, thay vì chỉ tập trung vào thu nhập ngắn hạn.