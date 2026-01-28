Thay đổi tổ chức, đề xuất điều chỉnh phụ cấp với Ban Chỉ huy quân sự xã

Cụ thể, Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo nghị quyết, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương, chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND cùng cấp và sự chỉ huy, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quân sự cấp trên.

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở; trực tiếp tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ; thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định.

Nghị quyết mới làm rõ chính sách phụ cấp, chế độ đối với các chức danh quân sự cấp xã (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Nhân sự bao gồm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên (do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm), chính trị viên phó, trợ lý và nhân viên chuyên môn, kỹ thuật theo quy định.

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở riêng.

Đề xuất chuẩn hóa phụ cấp chức vụ, phụ cấp đặc thù

Tại phụ lục kèm theo nghị quyết, Chính phủ nêu rõ danh mục các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong các nghị định, thông tư liên quan. Trong đó có đề xuất điều chỉnh chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo phương án đề xuất, phụ cấp chức vụ hằng tháng được xác định theo từng chức danh, gắn với trách nhiệm và khối lượng công việc. Cụ thể, chỉ huy trưởng và chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã dự kiến hưởng mức 561.600 đồng/tháng; phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó và các chức vụ tương đương dự kiến hưởng 514.800 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng (bao gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp hằng tháng và phụ cấp thâm niên nếu có), áp dụng cho phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Thời gian hưởng phụ cấp đặc thù được tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm; nếu giữ chức từ đủ 15 ngày trong tháng thì hưởng cả tháng, dưới 15 ngày hưởng 50% mức của tháng đó.

Đề xuất sửa đổi phụ cấp thâm niên

Cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về phụ cấp thâm niên đối với các chức danh chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo phương án đề xuất, chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng (5 năm) trở lên thì được hưởng phụ cấp thâm niên.

Mức hưởng phụ cấp thâm niên được tính bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm công tác thêm được tính thêm 1%. Thời gian công tác để tính hưởng phụ cấp thâm niên được cộng dồn theo quy định, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, nhất là với các trường hợp có quá trình công tác không liên tục.

Phụ cấp thâm niên được dùng làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định.

Đề xuất trợ cấp một lần khi thôi chức

Một nội dung khác trong phụ lục là đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp một lần đối với phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên.

Mức trợ cấp được tính theo thời gian công tác: cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: dưới 1 tháng không được trợ cấp; từ 1-6 tháng được hưởng bằng 0,8 tháng; từ 7 đến 11 tháng được hưởng bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Nếu thời gian công tác dưới 60 tháng, phó chỉ huy trưởng không thuộc diện hưởng trợ cấp một lần.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/1 và được thực hiện đến hết ngày 28/2/2027. Trong thời gian này, các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định, thông tư liên quan để hoàn thiện khung pháp lý đối với tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách của lực lượng quân sự cấp xã.