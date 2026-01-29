Thủ môn ghi bàn vào lưới Real Madrid, CLB của Mourinho giành vé không tưởng

Trước lượt trận cuối cùng, Benfica vẫn kém top 24 (giành vé đi tiếp ở Champions League) 2 điểm. Điều đó có nghĩa rằng họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước Real Madrid mới hy vọng giành vé.

Niềm vui của thủ môn Trubin sau khi ghi bàn vào lưới Real Madrid (Ảnh: Getty).

Cho tới phút bù giờ, Benfica dẫn trước Real Madrid với tỷ số 3-2 nhưng kết quả ấy vẫn chưa đủ để giúp CLB Bồ Đào Nha đi tiếp. Họ cần một bàn thắng nữa mới tạo nên điều thần kỳ.

Đáng chú ý, ở thời điểm ấy, Real Madrid đã nhận liên tiếp hai thẻ đỏ khi Raul Asencio và Rodrygo bị đuổi khỏi sân vì hành vi không đẹp. Cuối cùng, điều thần kỳ đã tới với đoàn quân của HLV Mourinho.

Phút 90+8, thủ môn Trubin dâng cao tham gia tấn công trong một tình huống cố định. Và quyết định táo bạo ấy đã mang lại khoảnh khắc để đời. Từ quả đá phạt có điểm rơi hoàn hảo của Fredrik Aursnes, thủ thành người Ukraine bật cao đánh đầu tung lưới Thibaut Courtois ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 4-2 cho Benfica.

Ngay sau bàn thắng bằng vàng ấy, thủ thành Trubin lao đi trong men say cảm xúc, trước khi đồng đội, các cầu thủ dự bị và thành viên ban huấn luyện ùa vào ăn mừng. Ngoài đường biên, khung cảnh cũng trở nên hỗn loạn không kém khi HLV Mourinho nhảy lên ôm chầm lấy một cậu bé nhặt bóng, rồi cùng nhau hướng về khán đài ăn mừng cuồng nhiệt.

Đáng chú ý, trước đó, Benfica suýt chút nữa đã tự đánh rơi tấm vé đi tiếp vì… hiểu nhầm tình hình. Ở phút 90+3, Mourinho rút tiền đạo Andreas Schjelderup ra nghỉ, tung trung vệ Antonio Silva vào sân, tin rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Chính Trubin cũng có cùng suy nghĩ khi cố tình câu giờ ở những phút sau đó.

Phải đến khi Chủ tịch CLB Rui Costa trực tiếp thông báo rằng Benfica vẫn cần thêm một bàn thắng, HLV Mourinho mới hối hả ra hiệu cho thủ môn người Ukraine dâng cao, tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu ở phút cuối.

HLV Mourinho ăn mừng cùng cậu bé nhặt bóng (Ảnh: Getty)

Benfica đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 24 (xếp cuối trong nhóm đi tiếp). Họ có 9 điểm, bằng điểm với hàng loạt đội xếp dưới là Marseille, Pafos, Union SG nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Tờ The Sun đã dùng từ “không tưởng” để nói về việc CLB Bồ Đào Nha lách qua khe cửa hẹp.

Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt với HLV Mourinho, người đang chịu áp lực lớn khi Benfica kém đội đầu bảng Porto tới 10 điểm tại giải quốc nội và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên “Người đặc biệt” đánh bại Real Madrid sau 6 lần đối đầu trước đó. Đây là đối thủ mà ông từng chạm trán nhiều nhất mà chưa từng giành chiến thắng.

Ở vòng play-off Champions League, Benfica sẽ đối đầu với Real Madrid hoặc Inter Milan. Đây đều là những đội bóng cũ của HLV Mourinho. Lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League diễn ra vào lúc 18h ngày 30/1.

Danh sách nhánh đấu ở vòng knock-out Champions League (Ảnh: UEFA).