Thêm một trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu từ năm 2026

Có thể nghỉ hưu sớm 5-10 năm

Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động quy định: "Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ".

Căn cứ vào quy định trên, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau:

Tuy nhiên, có những trường hợp người lao động được nghỉ hưu sớm 5-10 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định trên. Những trường hợp này được quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cách tính mức hưởng lương hưu

Theo quy định tại Điều 66 Luật BHXH, cách tính mức lương hưu hằng tháng có sự khác nhau giữa lao động nam và lao động nữ.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 1%.

Bảng tính mức hưởng lương hưu như sau:

Những trường hợp nghỉ sớm không bị trừ lương hưu

Đối với người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động (những trường hợp này quy định tại Điều 65), mức lương hưu hằng tháng được tính theo cách trên, sau đó cứ một năm nghỉ hưu trước tuổi thì bị trừ 2% mức hưởng.

Tuy nhiên, đối với người lao động nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 64 Luật BHXH thì lương hưu không bị trừ tỷ lệ mức hưởng 2% cho mỗi năm nghỉ sớm như trên.

Cụ thể những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ mức hưởng lương hưu áp dụng từ ngày 1/7/2025 như sau:

Ngoài các trường hợp trên, từ ngày 1/1, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực sẽ có thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ mức hưởng lương hưu là nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo quy định: “Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi”.

Tại Điều 40, Luật Nhà giáo đã sửa đổi Điều 66 của Luật BHXH để bổ sung thêm trường hợp trên. Theo điều khoản bổ sung này, mức lương hưu hằng tháng của nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non khi nghỉ hưu sớm sẽ được tính như người lao động nghỉ hưu theo quy định tại Điều 64 Luật BHXH (những trường hợp nghỉ hưu sớm không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu).