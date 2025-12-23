Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong 2 ngày (26-27/12).

Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI cho biết, tổng số đại biểu về dự đại hội là 2.223 đại biểu, gồm: 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được tổ chức thành 105 đoàn đại biểu.

Trong đó, đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất dự đại hội (Ảnh: Hà Thanh).

Đại biểu cao tuổi nhất là Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Dự Đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo...; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, những người lao động tiêu biểu...

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Đại hội cũng tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Qua Đại hội nhằm tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua.

Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc… cũng là những hoạt động trong khuôn khổ Đại hội.

5 năm qua, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức.

Đặc biệt, các phong trào thi đua do Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển biến quan trọng trong thực hiện các chiến lược đột phá, các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng khen thưởng được nâng lên, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của bộ, ban, ngành, địa phương.

Khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác được thực hiện kịp thời đã có tác dụng động viên, khích lệ, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung chỉ đạo thực hiện.