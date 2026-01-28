Thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng, định hướng lớn được thông qua

Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1/2026 nhằm thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1/2026 kết nối trực tuyến đến 3.606 điểm cầu trên toàn quốc (Ảnh: Mạnh Quân).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kết nối trực tuyến đến 3.606 điểm cầu trên toàn quốc. Trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM; 48 điểm cầu ở các tỉnh; 3.555 điểm cầu cấp xã với tổng số gần 260.000 đại biểu tham dự.

Thực hiện Công văn số 3717 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Công văn số 115 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ về Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức một điểm cầu trực tuyến nhằm thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Điểm cầu Đảng uỷ Bộ Nội vụ (số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội) do ông Lê Thanh Tùng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì (Ảnh: Mạnh Quân)

Tại điểm cầu của Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng tham dự. Điểm cầu Đảng uỷ Bộ Nội vụ (số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội) do ông Lê Thanh Tùng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì. Tham dự trực tuyến còn có lãnh đạo, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Bộ, đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng, làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới, định hướng lớn được Đại hội thông qua.

Tiếp đó, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đã thông tin chuyên đề về “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai trong thời gian tới”.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chính xác, thống nhất trong tuyên truyền kết quả Đại hội XIV của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội, coi đây là mục tiêu cao nhất.

Tham dự trực tuyến tại điểm cầu Bộ Nội vụ có lãnh đạo, công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Bộ, đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ (Ảnh: Mạnh Quân)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, năm 2026 là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi công tác dân vận, công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội.

Ông Phạm Tất Thắng nêu rõ, thành công của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở đó, ông Thắng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTGDVTW ngày 23-1-2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế...

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hoà giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu-hành động đúng-làm đến cùng” trong từng bước triển khai.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, để cử tri cả nước lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 23/1 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể và dân chủ, đổi mới, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Ảnh: Mạnh Quân