Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội thi đua yêu nước TPHCM

Sáng 25/10, tại Học viện cán bộ TPHCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ I (2025-2030).

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội (Ảnh: Q.Huy).

Đại hội có sự tham dự của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, cùng đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành và gần 500 đại biểu.

Ngoài ra, đại hội còn có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TPHCM liên tục phát triển, nhiều phong trào được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, sôi nổi, mang lại nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Nguyên Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trao đổi cùng lãnh đạo thành phố tại đại hội (Ảnh: Q.Huy)

Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I (2025-2030) nhằm tổng kết, đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Qua đó, thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kinh nghiệm, kết quả đạt được, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

TPHCM cũng hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á như chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, xứng đáng với tên gọi TPHCM - thành phố anh hùng.

Đại hội thi đua yêu nước TPHCM (2025-2030) sẽ vinh danh 125 tập thể, 351 cá nhân, 2 hộ gia đình điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2020-2025.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Đại hội thi đua yêu nước TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Giai đoạn 2020-2025, TPHCM thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, chấn chỉnh bệnh hình thức và nâng cao chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội; phát huy trách nhiệm của tập thể, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thành ủy, HĐND và UBND TPHCM, cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua của thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: Q.Huy).

Giai đoạn 2020-2025, TPHCM đã tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, trong đó có phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời; chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc; cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số; cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19…