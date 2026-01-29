Con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng
(Dân trí) - Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, đại diện trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Lê Hãn, con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Sáng 29/1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Hãn (sinh năm 1930), con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.
Tại buổi lễ, Giám đốc Công an TPHCM đã gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hãn.
Trung tướng Mai Hoàng cho biết, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến bền bỉ, lâu dài của ông Lê Hãn đối với sự nghiệp cách mạng.
Lãnh đạo Công an TPHCM gửi lời chúc sức khỏe, mong đảng viên Lê Hãn tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên noi theo.
Do tuổi cao, sức khỏe hạn chế, đảng viên Lê Hãn không trò chuyện lâu, nhưng bày tỏ xúc động khi đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, gửi gắm mong muốn đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.
Đại diện gia đình đảng viên Lê Hãn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Thành ủy TPHCM luôn quan tâm, ghi nhận và trân trọng những cống hiến của các đảng viên lão thành cách mạng.
Cũng tại nhà của đảng viên Lê Hãn, đoàn công tác đã thành kính dâng hương trước anh linh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của cố Tổng bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đảng viên Lê Hãn (SN 1930, quê Quảng Trị), con trai trưởng của cố Lê Duẩn, là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, nguyên Cục Phó Cục Kỹ thuật Quân khu 7. Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, ông tự nguyện tham gia nhiều hoạt động, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
Trong quá trình công tác, đảng viên Lê Hãn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, vững mạnh. Ông là tấm gương tiêu biểu về sự kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, được cán bộ, đảng viên trân trọng, noi theo.