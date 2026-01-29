Con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Sáng 29/1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Hãn (sinh năm 1930), con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an TPHCM đã gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hãn.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến bền bỉ, lâu dài của ông Lê Hãn đối với sự nghiệp cách mạng.

Trung tướng Mai Hoàng cùng đoàn công tác trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Hãn (Ảnh: Hoàng Quy).

Lãnh đạo Công an TPHCM gửi lời chúc sức khỏe, mong đảng viên Lê Hãn tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên noi theo.

Do tuổi cao, sức khỏe hạn chế, đảng viên Lê Hãn không trò chuyện lâu, nhưng bày tỏ xúc động khi đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, gửi gắm mong muốn đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Đại diện gia đình đảng viên Lê Hãn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Thành ủy TPHCM luôn quan tâm, ghi nhận và trân trọng những cống hiến của các đảng viên lão thành cách mạng.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đảng viên Lê Hãn (Ảnh: Hoàng Quy).

Cũng tại nhà của đảng viên Lê Hãn, đoàn công tác đã thành kính dâng hương trước anh linh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của cố Tổng bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.