TPHCM tặng khánh vàng cho người thọ 100 tuổi

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn (Ảnh minh họa: Trang thông tin phường Tân Sơn Hòa).

TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2026. Kế hoạch được triển khai căn cứ vào Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn.

Theo đó, chính sách tặng quà này được chi cho người dân cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên) ở các độ tuổi xác định là 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100.

Mức chi quà tặng bằng tiền mặt cao nhất là dành cho người thọ trên 100 tuổi với số tiền 2,4 triệu đồng/người.

Kế đó là người thọ 100 tuổi được tặng tiền mặt là 2,3 triệu đồng/người. Đối với người thọ 90 tuổi và 95 tuổi, mức chi bằng tiền mặt là 1,8 triệu đồng/người. Với người thọ 80 tuổi và 85 tuổi, mức chi bằng tiền mặt là 1,2 triệu đồng/người.

Mức chi quà tặng bằng tiền mặt thấp nhất là với người đủ 70 tuổi và 75 tuổi, phần quà là 800.000 đồng/người.

Đặc biệt, ngoài phần quà là tiền mặt, TPHCM còn tặng cho người cao tuổi thọ 100 tuổi các phần quà bằng hiện vật là 5 mét vải lụa (trị giá tối đa 700.000 đồng) và một chiếc khánh vàng mừng thọ. Khánh vàng được chế tác theo quy định với khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái. Tính cả tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung thì mức chi tối đa là 1,5 triệu đồng/cái.

Mức chi chúc thọ, mừng thọ trên của TPHCM cao hơn rất nhiều so với mức chung của cả nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018.

Theo Thông tư 96/2018/TT-BTC, người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt.

Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.