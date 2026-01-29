Khu “đất vàng” bán đảo hồ Đống Đa thay áo mới, chờ ngày đón người dân

Sau hơn một năm, cảnh quan hồ Đống Đa (hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu), phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã khoác tấm áo mới, khang trang và hiện đại.

Tiếp nối sự thành công của dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị khu vực xung quanh hồ, khu bán đảo hồ Đống Đa đã được thu hồi để cải tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan với mục đích làm sân chơi, vườn hoa phục vụ nhân dân.

Hàng rào chắn quanh khu vực bán đảo hồ Đống Đa, đoạn tiếp giáp đường Hoàng Cầu, đã được tháo dỡ hoàn toàn. Việc giải phóng mặt bằng bên trong khuôn viên khu đất vàng này cơ bản đã hoàn thành; các hạng mục như cống thoát nước, đài phun nước đang dần được hình thành.

Trước đó, năm 2010, TP Hà Nội cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) thuê hơn 5.600m2, thời hạn 50 năm, để thực hiện dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa (hồ Hoàng Cầu).

Chủ đầu tư sau đó xây dựng công trình kiên cố trên một phần diện tích và sử dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán cho đến nay. Trong ảnh là phần diện tích mà Công ty Hà Thủy từng kinh doanh, buôn bán.

Trong ảnh, theo thiết kế là hạng mục đường bê tông, công nhân đang tiến hành đo đạc để làm cốt đường.

Khu vực bán đảo hồ Đống Đa được thành phố quy hoạch, giao Công ty Hà Thủy thực hiện khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, theo người dân sống gần đây, nhiều năm qua nơi này chủ yếu là nhà hàng ăn uống; hạ tầng ít được đầu tư, không gian công cộng hạn chế nên người dân hiếm khi vào tập thể dục, nghỉ ngơi.

Hiện sau khi hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, khu vực trung tâm "khu đất vàng" này đã được đổ nền, hình tròn, dựng cọc bê tông. Theo thiết kế, đây là hạng mục đài phun nước.

Chạy dọc khuôn viên bán đảo hồ Đống Đa là hệ thống cống thoát nước, hạng mục này đang được hoàn thiện sau khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất.

Tháng 6/2025, UBND quận Đống Đa (cũ) đã thu hồi một số diện tích bán đảo hồ Đống Đa. Khu vực này nằm ở vị trí đắc địa, các chuyên gia và người dân từng đề xuất TP Hà Nội thu hồi để đầu tư thành không gian công cộng, phục vụ cộng đồng thay vì cho tư nhân thuê.

Trong tháng 1, hàng chục công nhân thi công trên khu "đất vàng" rộng hơn 5.600m² tại bán đảo hồ Đống Đa. Theo công nhân làm việc tại đây, chính quyền phường Ô Chợ Dừa đang quyết tâm đưa công trình về đích trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nhiều người dân dừng lại quan sát công nhân thi công và tỏ ra bất ngờ khi biết khu vực này sắp trở thành không gian vui chơi công cộng, thay vì nơi kinh doanh, buôn bán như trước.

"Mấy ngày đi qua đây tôi cứ nghĩ khu vực này được cải tạo để phục vụ kinh doanh, buôn bán, không ngờ sắp trở thành khu vui chơi công cộng, chúng tôi rất phấn khởi. Mong thời gian tới, thành phố tiếp tục tận dụng không gian quanh các hồ để làm công viên, tạo thêm nơi sinh hoạt cho người dân", người đàn ông chia sẻ.

Đến cuối tháng 1, việc cải tạo, nâng cấp bán đảo hồ Đống Đa đang được triển khai khẩn trương, nhiều hạng mục đã và đang hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào phục vụ người dân.

Từ ngày không gian hồ Đống Đa được cải tạo, hàng ngày có rất nhiều người dân sống quanh hồ ra để tập thể dục, vui chơi.

Bà Hoàng Thị Lẫy, sống ở phố Hào Nam, cho biết người dân được hưởng lợi nhiều từ dự án cải tạo, không gian hồ Đống Đa không còn cảnh nhếch nhác, bốc mùi hôi tanh như trước.

"Trước đây tôi chỉ đi bộ quanh chung cư vì không có nơi nào để đi. Từ khi hồ được cải tạo, chúng tôi có không gian đi lại thoải mái. Dù từ phố Hào Nam ra đây hơi xa, nhưng gần như ngày nào tôi cũng ra đây tập thể dục", bà Lẫy chia sẻ.