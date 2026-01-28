Đủ điều kiện hưởng lương hưu có được hưởng thêm trợ cấp thất nghiệp?

Từ đầu năm 2026, khi Luật Việc làm sửa đổi chính thức có hiệu lực, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ có những thay đổi quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi của hàng triệu người lao động.

Luật Việc làm 2025 quy định người lao động chấm dứt hợp đồng lao động khi "đủ điều kiện hưởng lương hưu" thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

So với Luật Việc làm trước đây, thay đổi này đảm bảo quỹ BHTN được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, ngăn chặn việc lạm dụng chính sách và tạo sự công bằng cho tất cả người tham gia.

Một điểm cải tiến đáng chú ý khác là rút ngắn thời gian chờ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, Luật Việc làm năm 2025 (theo khoản 3 Điều 39) đã giảm thời gian xác định là chưa có việc làm và bắt đầu được hưởng trợ cấp xuống còn 10 ngày làm việc, theo đó: “Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Việc rút ngắn 5 ngày làm việc này không chỉ giúp người lao động nhận trợ cấp sớm hơn, mà còn thể hiện sự cải cách hành chính mạnh mẽ trong lĩnh vực BHTN.

Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Hoa Lê).

Bên cạnh đó, Luật Việc làm 2013 quy định 2 cách tính trần về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa tùy theo nhóm đối tượng: Không quá 5 lần mức lương cơ sở/tháng đối với người lao động hưởng lương theo chế độ Nhà nước; không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng/tháng đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định.

Do mức lương cơ sở thường thấp hơn đáng kể so với lương tối thiểu vùng, điều này đã tạo ra sự chênh lệch lớn về quyền lợi giữa 2 nhóm lao động.

Luật Việc làm 2025 đã xóa bỏ sự khác biệt này bằng cách thống nhất một công thức tính chung tại khoản 1, Điều 39. Theo đó, mức hưởng tối đa cho tất cả người lao động sẽ không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.