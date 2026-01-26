Người dân 18 xã được cấp BHYT miễn phí, chi trả 100% khi khám chữa bệnh

18 xã đảo, xã an toàn khu tại TPHCM

UBND TPHCM vừa công bố danh sách xã đảo; xã an toàn khu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn thành phố sau sáp nhập.

Theo đó, danh sách bao gồm 18 đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Theo quyết định của UBND TPHCM, các xã đảo, xã an toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo quy định.

Ngân sách cấp thẻ BHYT miễn phí

Theo quy định tại Điểm o Khoản 3 Điều 12 Luật BHYT, người đang sinh sống tại xã đảo là nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, tức là họ được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT), người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cũng thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Như vậy, người dân TPHCM sinh sống tại 18 đơn vị hành chính thuộc danh mục xã đảo, xã an toàn khu được hưởng chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí.

Thạnh An là xã tách biệt hoàn toàn với đất liền (Ảnh: Bảo Quyên).

Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

Đặc biệt, người dân sinh sống tại 18 xã đảo, xã an toàn khu khi tham gia BHYT còn được hưởng quyền lợi cao nhất là quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khi họ đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Cụ thể, tại Điểm a Khoản 1 Điều 22, Luật BHYT quy định các nhóm tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, trong đó có người dân đang sinh sống tại xã đảo tham gia BHYT theo diện ngân sách nhà nước đóng.

Tại Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định một số đối tượng tham gia BHYT khác chưa được quy định cụ thể trong Luật BHYT, trong đó có nhóm tham gia BHYT là người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ.

Nghị định số 188/2025/NĐ-CP cũng quy định nhóm này được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại Điểm a Khoản 1 Điều 15.